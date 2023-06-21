"تجارب التنمية وإبداع الثقافات المحلية" في مؤتمر بمكتبة الإسكندرية

عقدت مكتبة الإسكندرية الأربعاء، الجلسة الثالثة لمؤتمرالمجتمع المدني في اليوم الثاني بعنوان "تجارب التنمية وإبداع الثقافات المحلية" وناقشت تجارب من واقع المجتمعات.



وتحدث في اللقاء صبحة إبراهيم حسن، مهندسة بوزارة الزراعة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية "بنت البادية للتنمية " بئر العبد بشمال سيناء، محمود إبراهيم علي يحي، عضو مجلس إدارة جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة، محمد النادي محمد رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد النادي الدكتور مجدي حلمي مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي والدكتور مصطفي محمد أحمد كريم ، استشاري إدارة إستراتيجية وهيكلة المؤسسات والمنسق التشريعي لمنتدى العمل التطوعي والخدمي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين . وأدار الجلسة الاستاذ الدكتور هويدا عدلي رومان، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية.

وتحدثت صبحه إبراهيم عن تجربه "بنت البادية في شمال سيناء" قائلة انها فخورة بحصول 47 فتاة من البدويات من طالبات فصول محو الأمية على مؤهلات متوسطة، كما استطاعت تطويع الثوب السيناوي وتحديث المنتج لحد الاحتراف، كما قالت ان هناك نحو 197 مشروعًا بالتعاون مع وزارة التضامن.

كما شاركت الجمعية في إعداد أكبر قاعدة بيانات للسيدات في شمال سيناء تضم السيدات الأكثر احتياجًا وقامت باستخراج الأوراق الثبوتية للسيدات وتوثيق عقود الزواج.

وأقامت صبحة عدة مشاريع لخدمة المجتمع وتشغيل الشباب منها عربات رفع المخلفات وتنفيذ مدافن للصرف الصحي ورفع كفاءه الصرف الصحي والاهتمام بالتشجير واصبحت جمعية "بنت البادية" من أفضل عشر جمعيات في التنمية المستدامة وحصلت على شهادة التجارة العادلة وعلى العديد من التكريمات، مضيفة أنها تحتاج لتمويل لتستطيع أن تكمل المشاريع ومنها الاعلاف البديلة لتحسين سلالات الأغنام من مخلفات الطبيعة.

تحدث بعد ذلك محمود إبراهيم عن اختلاف المجتمع السيوي في التقاليد والثقافة وهو مجتمع بعيد عن العنف والجريمة، مضيفًا أن دور الجمعية هو تشجيع السيدات على العمل. إقامة ندوات للتوعية وخاصًا في مجال السياحة فعلينا توعية الأولاد كيف التعامل مع السائحين واحترام ثقافتهم وان تكون هناك دورات تدريبة مع وزاره السياحة تعمل على تجهيز مرشدين للتعامل مع السائحين.

وقال محمد النادي من أسوان إن أهداف المؤسسة محاربة الفقر المدقع وتحسين سبل المعيشة وإخراج الأسر من حيز الفقر إلى الحياة الكريمة، وهذه الأهداف تعتمد على عده ركائز: التنمية الاجتماعية في توفير سكن مناسب، التنمية الصحية من كشف طبي وتوفير علاج، التعليم (محو الأمية)، محاربة التسرب من التعليم بالتعاون مع مختصين من وزاره التعليم، التنمية الاقتصادية (توفير قرض حسن لكل أسرة لإقامة مشروع مناسب لقدراتها)، وأخيرا ركيزة الوعي.

أضاف أن أسوان تعتبر ثاني محافظة للنخيل فعلينا ان نهتم بالمشاريع الخاصة بالنخيل من تعبئة وتصنيع للتمور وتصنيع الكحل وبديل القهوة من نواه التمر.

وقال الدكتور مجدي حلمي مستشار برنامج وعي، أن هدف البرنامج تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات إيجابية لكل أفراد الاسرة من اجل مساعده الدولة في جهود التنمية المستدامة، ونسعى أيضا الي حماية المسنين وشديد الإعاقة وأطفال بلا ماوي.

كما تتضمن رسائل وعي 12 موضوع: التمكين الاقتصادي والتعليم ومحو الامية، وصحه الام والطفل وتنظيم الأسرة وأسلوب الحياة الصحية والاكتشاف المبكر للإعاقة، والتربية الأسرية الإيجابية والقضاء على ختان البنات ومناهضه زواج الأطفال، ومناهضة الهجرة غير الشرعية، والمواطنة.

في نهاية الجلسة عقب الدكتور مصطفي المنسق التشريعي لمنتدى العمل التطوعي قائلً: أن من أجل نجاح أي تجربه يجب مراعاة الخصوصية الثقافية والاستدامة المالية، ويجب توثيق النماذج الناجحة توثيقا كاملا من اجل الخروج بدروس تفيد الجميع، لأننا نفتقد للحوكمة والتسويق الجيد للتجارب.