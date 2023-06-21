التعاون والاتفاق يتنافسان على ضم طارق حامد

تلقى طارق حامد، لاعب وسط فريق اتحاد جدة السعودي، بعض العروض خلال الساعات الماضية مع اقتراب رحيله بشكل رسمي عن ناديه.

وتعاقد اتحاد جدة مع نجولو كانتي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لينضم بشكل رسمي إلى صفوف اتحاد جدة بداية من الموسم المقبل.

ودخل الاتفاق والتعاون في المفاوضات مع طارق حامد في الساعات الماضية لضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويفضل طارق حامد الاستمرار في الدوري السعودي حتى مع رحيله عن اتحاد جدة ويضع الأولوية عن العودة إلى الدوري المصري بعدما تلقى عرضين رسميين بعيدًا عن الزمالك.

وبحسب مصدر داخل نادي الزمالك فإنه لم يتحدث أي مسئول من النادي مع اللاعب من قريب أو من بعيد حتى الآن لعودته من جديد إلى الفريق في الموسم المقبل.

وينوي اتحاد جدة فسخ التعاقد مع طارق حامد بشكل ودي بعد التعاقد مع كانتي وسيصبح لاعب حرًا.

ولعب طارق حامد 28 مباراة بقميص اتحاد جدة خلال الموسم المنصرم.

أفادت تقارير صحفية بأن نادي اتحاد جدة السعودي فسخ عقده مع طارق حامد، لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوفه، قبل بداية الموسم الجديد.