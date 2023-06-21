برلمانى: ثورة 30 يونيو كانت بداية عودة مصر إلى ريادتها إقليميًا وعالميًا

قال النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو لم تكن فقط ثورة عظيمة غيرت وجه الوطن للأفضل، ولكنها ثورة تاريخية انتفض فيها عشرات الملايين من المصريين، لإسقاط حكم الإخوان الذين أساءوا لمصر ودورها وتاريخها خلال عام واحد قضوه في السلطة.

وأضاف الصيرفي، في تصريحات صحفية اليوم، أن ثورة 30 يونيو كانت بداية عودة مصر إلى دورها الريادي إقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى الحفاظ على هويتها الثقافية والحضارية، من محاولات الإخوان طمس هويتها وأخونتها، وبناء تحالفات إرهابية مضرة بمصلحة الوطن، والدخول بها في مسار أسود لكي تتحول وفق ما كان مخططًا لها لمأوى للإرهاب.

وقال الصيرفي إن المصريين يتذكرون مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو بكل الحب، لأنها ذكرى سوف تظل محفورة في ذاكرة المصريين، حيث تمكن المصريون بإرادتهم الحرة من إنقاذ وطنهم من براثن الجماعة الإرهابية، التي حكمت لعام واحد فقط، لكنه كان عامًا أسود على مصر وكادت أن تدخل بالبلد في فتنة كبرى.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالدور الوطنى الهائل الذي لعبته القوات المسلحة، بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي آنذاك، حيث انحازت بشكل واضح إلى الشعب المصري في مواجهة الجماعة الإرهابية وأنصارها الذي هددوا بإراقة دماء المصريين، حال الإطاحة بهم من حكم مصر، لكن هذه التهديدات لم تكن لتثني المصريين عن هدفهم في حماية دولتهم وانتصار ثورة 30 يونيو. فالقوات المسلحة وقفت في صف ملايين المصريين ما أدى لانتصار ثورتهم.

واختتم أن مصر ستظل تتذكر بفخر 30 يونيو وتغييرها وجهة البلد، والكل يرى بعينه الإنجازات تلو الإنجازات في مختلف المجالات، فـ30 يونيو لم تكن فقط ثورة عظيمة لأنها حققت أهداف ملايين المصريين، بل لأنها اجتثت الإخوان ومزقت مشروعهم.