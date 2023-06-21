محافظ أسيوط: ارتفاع توريد القمح إلى 132 ألف طن حتى اليوم

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن ارتفاع نسبة توريد محصول القمح المحلى موسم 2023 إلى 132 ألف طن بالمواقع التخزينية، التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم.

وأكد اللواء عصام سعد تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والموردين منذ بداية الحصاد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها، خاصة أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تدخر جهدًا بشأن المزارعين وتوريد الأقماح لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

وأكد محافظ أسيوط أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 167 ألف فدان على مستوى المحافظة، ومنذ بدء موسم الحصاد تم تشكيل لجان من مديريتى الزراعة والتموين لاستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكل الجهات المعنية لتقديم كل أوجه الدعم وتسهيل كل الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول، والتيسير على الموردين بشأن استلام الأقماح الموردة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

من جهته، أوضح الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن كميات القمح الموردة فى تزايد مع انتهاء موسم الحصاد، حيث تم توريد 49011 طن بشون البنك الزراعي المصري و21510 أطنان و176 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 41922 طنًا و543 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر– مركز أبنوب و7767 طنًا و240 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال، و10925 طنًا و887 كجم إنتاج التقاوي/ إرشاد (إكثار)، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 132 ألفًا و204 طن و63 كجم قمح.

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال توريد القمح ومتابعة أية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكل الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح، فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة، مشيرًا إلى تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".