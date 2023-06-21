جمعية رجال الأعمال: مبادرة "ابدأ" تخلق جو استثمار قوي وتقضي على البيروقراطية

قال المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن مبادرة ابدأ إيجابية وتخلق جو استثمار قوي جدًا وتقضي على أكبر مشكلة تقضي على الصناعة المصرية وهي البيروقراطية، ويمكنها حل كل المشكلات عن طريق الرخصة الذهبية أو التيسيرات الموجودة في المبادرة، لافتًا إلى أنها بداية قوية جدًا لتهيئة المناخ.

وأضاف "الزيات"، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أن المبادرة يمكنها توفير قطع غيار بأسعار مميزة، ويمكنها إنهاء إجراءات التراخيص في وقت قليل، كما تساعد في التمويل، مشددًا على أن هذا الملف من أهم العقبات والتحديات التي تواجه أي مستثمر أو مصنع.

وأشار إلى أن "ابدأ" هي مبادرة قومية من قبل الحكومة، حيث تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة كي تصبح شركات كبيرة، وتحفز الشركات لزيادة الاستثمارات، والتوجه العام هو الاندماج في ظل الظروف الاقتصادية حول العالم، من أجل خلق كيانات كبيرة ومواجهة التحديات المختلفة مثل التضخم.