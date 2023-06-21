الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمعية رجال الأعمال: مبادرة "ابدأ" تخلق جو استثمار قوي وتقضي على البيروقراطية

مبادرة ابدأ
مبادرة "ابدأ"

قال المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن مبادرة ابدأ إيجابية وتخلق جو استثمار قوي جدًا وتقضي على أكبر مشكلة تقضي على الصناعة المصرية وهي البيروقراطية، ويمكنها حل كل المشكلات عن طريق الرخصة الذهبية أو التيسيرات الموجودة في المبادرة، لافتًا إلى أنها بداية قوية جدًا لتهيئة المناخ.

وأضاف "الزيات"، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أن المبادرة يمكنها توفير قطع غيار بأسعار مميزة، ويمكنها إنهاء إجراءات التراخيص في وقت قليل، كما تساعد في التمويل، مشددًا على أن هذا الملف من أهم العقبات والتحديات التي تواجه أي مستثمر أو مصنع.

وأشار إلى أن "ابدأ" هي مبادرة قومية من قبل الحكومة، حيث تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة كي تصبح شركات كبيرة، وتحفز الشركات لزيادة الاستثمارات، والتوجه العام هو الاندماج في ظل الظروف الاقتصادية حول العالم، من أجل خلق كيانات كبيرة ومواجهة التحديات المختلفة مثل التضخم.

مبادرة ابدأ جمعية رجال الأعمال برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

سفير اليابان يزور متحف الزعفران في جامعة عين شمس

محامي طاهر أبو زيد: أخبار "قضايا الشيكات" غير صحيحة

مجلس جامعة بني سويف يكرم عددًا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الإعلام

كولر يطلب إعارة طاهر محمد طاهر وبيع سافيو وأيمن أشرف

هل يؤثر الخط التجارى "إيران– العراق– روسيا" على قناة السويس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

بموسيقى عربية.. سفارة إسرائيل في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ 75

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

عاجل
روابط تاريخية.. "إكسترا نيوز" تستعرض العلاقات المصرية الفرنسية وزيرة البيئة تعلن بدأ دراسة تحليل سلوك أسماك القرش بالبحر الأحمر