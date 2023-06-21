الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

روابط تاريخية.. "إكسترا نيوز" تستعرض العلاقات المصرية الفرنسية

مصر وفرنسا
مصر وفرنسا

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تاريخ العلاقات المصرية الفرنسية القائمة على روابط سياسية واقتصادية وثقافية وغيرها، وجاءت أبرز نقاط التقرير كالتالي:

  • الرئيسان السيسي وماكرون يحرصان على تكثيف الاتصالات واللقاءات والقمم بينهما لتعزيز العلاقات.
  • توافق مصري فرنسي على دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين.
  • توافق مصري فرنسي على تعزيز نشاط المشروعات التنموية والاستثمارات الفرنسية فى مصر.
  • إشادة فرنسية بجهود الرئيس السيسي لصون السلم والأمن الإقليميين.
  • توافق مصري فرنسي على دعم المسار السياسي في ليبيا وإخراج المرتزقة.
  • إشادة فرنسية بجهود مصر لدعم مساعي التوصل إلي حلول سياسية للأزمات القائمة.
  • الرئيس الفرنسي أعرب عن تقديره بلاده للجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية.
  • توافق مصري فرنسي على تخفيف آثار الأزمة الأوكرانية على الدول المتضررة.

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي ستعقد على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري.

استراتيجية الاستثمارات الفرنسية الاستثمارات الفرنسية في مصر الرئيس الفرنسي الثقة المتبادلة العلاقات المصرية الفرنسية

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

سفير اليابان يزور متحف الزعفران في جامعة عين شمس

مدبولى: افتتاح الرئيس مشروعات "الأبعادية" يعكس اهتمامه بمتابعة معدلات إنجاز "حياة كريمة"

محامي طاهر أبو زيد: أخبار "قضايا الشيكات" غير صحيحة

مجلس جامعة بني سويف يكرم عددًا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الإعلام

كولر يطلب إعارة طاهر محمد طاهر وبيع سافيو وأيمن أشرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

بموسيقى عربية.. سفارة إسرائيل في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ 75

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

عاجل
روابط تاريخية.. "إكسترا نيوز" تستعرض العلاقات المصرية الفرنسية وزيرة البيئة تعلن بدأ دراسة تحليل سلوك أسماك القرش بالبحر الأحمر