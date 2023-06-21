روابط تاريخية.. "إكسترا نيوز" تستعرض العلاقات المصرية الفرنسية

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تاريخ العلاقات المصرية الفرنسية القائمة على روابط سياسية واقتصادية وثقافية وغيرها، وجاءت أبرز نقاط التقرير كالتالي:

الرئيسان السيسي وماكرون يحرصان على تكثيف الاتصالات واللقاءات والقمم بينهما لتعزيز العلاقات.

توافق مصري فرنسي على دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين.

توافق مصري فرنسي على تعزيز نشاط المشروعات التنموية والاستثمارات الفرنسية فى مصر.

إشادة فرنسية بجهود الرئيس السيسي لصون السلم والأمن الإقليميين.

توافق مصري فرنسي على دعم المسار السياسي في ليبيا وإخراج المرتزقة.

إشادة فرنسية بجهود مصر لدعم مساعي التوصل إلي حلول سياسية للأزمات القائمة.

الرئيس الفرنسي أعرب عن تقديره بلاده للجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

توافق مصري فرنسي على تخفيف آثار الأزمة الأوكرانية على الدول المتضررة.

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي ستعقد على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري.