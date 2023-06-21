الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 9 تجار مخدرات بالدقهلية والقليوبية والشرقية

جريدة الدستور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن “الدقهلية – القليوبية – الشرقية”، قيام 9 عناصر إجرامية لـ 6 منهم معلومات جنائية بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص متخذين من الأراضى الزراعية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم “كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات - كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جراما  - كمية من مخدر الهيروين – 6 قطع سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”. 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية المواد المخدرة قطاع الأمن العام البحث الجنائي

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