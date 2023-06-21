خوفاً من المساءلة.. حبس سائق دهس طفلين على طريق سريع بالشروق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بحبس سائق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بدهس طفلين على طريق الإسماعيلية الصحراوي بالشروق.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة موضحًا أنه فر هربًا من المساءلة القانونية.

كانت الأجهزة الأمنية كشفت تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" متضمناً قيام بعض الأهالي بملاحقة سائق سيارة "نقل" لقيامه بدهس طفلين حال عبورهما طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة الشروق، والفرارهارباً.

وبالتعامل الفنى تم تحديد السيارة وقائدها وأمكن ضبطه أحد الأشخاص، يحمل رخصة قيادة منتهية.

وبسؤال والد الطفلين أقر باصطدام قائد السيارة بطفليه حال عبورهما الطريق ما نتج عنه إصابة أحدهما بإصابات متفرقة، وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.