أسامة ربيع: نسبة حوادث السفن فى قناة السويس ضئيلة جدًا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن نسبة حوادث السفن في قناة السويس ضيئلة جدًا، ونحو 00,09% أي تسعة من مائة في المائة من نسبة السفن التي مرت بالقناة.

وأضاف "ربيع"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن حواث السفن تحدث في جميع دول العالم لكن قناة السويس نسبة الحوادث فيها ضئيلة جدا، وبسيطة مقارنة بالحوادث المختلفة التي نشهدها حول العالم، وهو ما يؤكد على مدى آمان قناة السويس.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد قال إن مشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة، يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم قناة بطول 10 كيلو تضاف إلى قناة السويس الجديدة.

وأشار إلى أن المشروع يزيد من طول القناة الجديدة، لتصبح 82 كم بدلاً من 72 كم، إلى جانب توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم قناة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام الجاري.