رئيس هيئة قناة السويس يُعلن إنشاء أول مارينا خضراء لليخوت فى الشرق الأوسط

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن إنشاء أول مارينا خضراء لليخوت في الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أنه يتم الآن إنشاء مارينا الإسماعيلية ومارينا بورسعيد، ومن المقرر أن تستوعب مارينا بورسعيد 75 يختًا، والإسماعيلية 65 يختًا.

وأضاف الفريق أسامة ربيع: نسعى لتنشيط حركة سياحة اليخوت وتطوير الموانئ الخاصة بها، وتدعيمها باللوجستيات والخدمات اللازمة، لاستقبال وعبور اليخوت لموقعنا المتميز على البحرين الأحمر والمتوسط، وتوفير خدمات التزود بالوقود، والكهرباء، والمياه، والصيانة السريعة، وخدمات انتظار اليخوت وتخزينها لفترة طويلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية؛ للكشف عن إيرادات الهيئة، وما حققته من إنجازات، تزامنًا مع انتهاء العام المالي.