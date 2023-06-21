الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسامة ربيع: 35% زيادة فى إيرادات قناة السويس خلال 2022/ 2023

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة ارتفعت 35% عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن إيرادات العام المالي الماضي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ كانت 7 مليارات دولار، والعام المالي الجاري ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ٩.٤ مليار دولار.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عن خطة هيئة قناة السويس لتطوير القاطرات حتى عام ٢٠٢٥، مشيرًا إلى الانتهاء من بعضها.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن خطة تطوير القاطرات والتي تمتد حتى ٢٠٢٥، تشمل إنشاء ٢٨ قاطرة جديدة تتمثل في: "٦ قاطرات قوة شد تتراوح بين ٩ و١٥ طنًا، ٤ قاطرات قوة شد ٧٠ طنًا، ٦ قاطرات ٧٥ قوة شد ٧٥ طنًا، ١٠ قاطرات قوة شد ٩٠ طنًا، ٢ قاطرات قوة شد ١٩٠ طنًا".

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس هيئة قناة السويس أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إيرادات هيئة قناة السويس

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