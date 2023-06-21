حريق شقة فى منشأة ناصر

تمكّنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بمنطقة منشأة ناصر.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

تمّ الدفع بـ3 سيارات إطفاء وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الخامس في عقار مكون من 6 طوابق.

تمت السيطرة على النيران قبل امتدادها وإخماد النيران، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات أو ضحايا، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.