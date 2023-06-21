ربيع: نسعى للحفاظ على التدفق الآمن لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إننا نسعى للحفاظ على التدفق الآمن والمستدام لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس من خلال تقديم مظلة متكاملة من الحلول التكنولوجية والخدمات اللوجستية والأنشطة البحرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للفريق أسامة ربيع، والذي انطلق قبل قليل، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وذلك للكشف عن إيرادات الهيئة وما حققته من إنجازات وإعلان حصادها تزامنًا مع انتهاء العام المالي.

ويقام المؤتمر بمحافظة السويس، كما تتضمن فعاليات المؤتمر إجراء جولة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس.

كان الفريق أسامة ربيع أعلن أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم قناة بطول 10 كيلو تضاف إلى قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يزيد من طول القناة الجديدة لتصبح 82 كم بدلًا من 72 كم، إلى جانب توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم قناة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام الجاري.

وأكد أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي يتيح مزايا ملاحية متعددة لمساهمته في زيادة نسبة الأجزاء المزدوجة بالقناة لتصل لنحو 63% من إجمالي طول المجرى الملاحي، مشيرًا إلى أن المشروع تنعكس نتيجته على زيادة القدرة التصريفية للقناة، وزيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28% وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بواقع 6 سفن إضافية لتظل القناة الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أمانًا.

وفي وقتٍ سابق، أعلن رئيس هيئة قناة السويس أن القناة حققت عائدًا بقيمة 2.3 مليار دولار بزيادة 35% في الربع الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى أنهم أنهوا 86% من مشروع تطوير القطاع الجنوبي وسيتم إنجازه في وقت قريب.