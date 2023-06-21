فتح باب التقديم لمنحة مبادرة جامعة الإسكندرية لدعم الباحثين "call 2"

أعلن الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث، عن فتح باب التقدم للمرحلة الثانية من مبادرة جامعة الإسكندرية لدعم الباحثين "call 2" اعتبارا من 15 سبتمبر المقبل حتى 31 أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أنه تم فتح هذه المرحلة نظراً للنجاح غير المسبوق الذي حققته نتائج المبادرة الأولى "call 1"، والتى قدم خلالها الباحثون مجموعة من الأبحاث العلمية التطبيقية التى تدعم المجتمع البحثي بالإسكندرية وترتبط بالصناعة.

وأضاف الغندور أنه تم زيادة ميزانية دعم المبادرة من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه للمشروع الواحد، وذلك بغية إبراز النتائج البحثية المتميزة ودعم النشر العلمي الدولي عن طريق مكافأة الباحثين الذين يقومون بالنشر في الدوريات العالمية المصنفة دوليا، فضلاً عن تحسين المستوى البحثي للباحثين وخلق روح من التنافس العلمي بين كافة منتسبي جامعة الإسكندرية.

ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة التعليم الصينية (مركز تعليم اللغة)، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية و الجامعة المجرية للزراعة وعلوم الحياة، واتفاقية التعاون بين كلية التربية الرياضية بنات (جامعة الإسكندرية) وكلية تري فوكس بدولة كندا، وبروتوكول التعاون بين كلية السياحة والفنادق (جامعة الإسكندرية) والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار وفندق ريجال هايتس وفندق كريستال إن العلمين.

وفي سياق آخر، كان قد أشاد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية بمجهودات كلية الطب وآخرها إنشاء وحدة زرع النخاع وملحقاتها، التى قام بافتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي عبر الفيديو كونفرانس، والتي بلغت تكلفتها 65 مليون جنيه، وتعد أحدث الوحدات على مستوى الجمهورية، تم تنفيذها بتكنولوجيا ألمانية وتخدم مرضى أمراض سرطان الدم.