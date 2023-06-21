الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لجان المكافحة الحقلية تتابع زراعات القطن والذرة بمركز أبو حمص في البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

قامت لجان المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة بالبحيرة بالمرور اليوم على حقول القطن والذرة بمركز أبو حمص، بناءً على تعليمات المهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والدكتور مهندس محمد السيد نوار مدير عام الشئون الزراعية، بتكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل مع المزارعين للوقوف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها تنفيذا لخطة مديرية الزراعة، خاصة وأن المساحة المنزرعة قطن هذا العام بزمام ابو حمص 8000 فدان قطن.

 من جهته، أكد الدكتور بدر محمد بدر، أن اللجنة الأولى مكونة من المهندس سعد مصطفى عمار مدير عام المكافحة، والمهندس محمد سعيد شتا مسئول علاجات المحافظة، والمهندس محمد إسماعيل جنادي، قامت بتفقد ومتابعة عدد من حقول القطن للاطمئنان على حالتها وإعطاء المزارعين الإرشادات اللازمة لضمان إنتاجية عالية للمحصول، وذلك بنواحي بلقطر الشرقية وبلقطر الغربية وروضة خيرى وبطورس والجرادات.

بينما قامت اللجنة الثانية المكونة من المهندسة رضا محمد صالح، وكيل إدارة المكافحة بالمديرية، والمهندس إبراهيم حزيمة، رئيس قسم المكافحة، والمهندس مكرم صديق الصعيدي، بالمرور على نواحى سحالى وبستنواى والنخلة البحرية وأبوكبارية والعشرة وكفر عزاز والإدارة الزراعية.

كما تم المرور على مساحات الذرة المزروعة بذات النواحى، لفحصها نظرا لأهميتها الاستراتيجية لاكتشاف الإصابات من عدمه خاصة دودة الحشد الخريفية، والإصابات الأخرى التي قد تؤثر على إنتاجية المحصول، وتم التنبيه على المزارعين بسرعة علاج أية مساحات مصابه فورًا.

كما تم إخطارهم بالتوصيات الفنية الواجب اتخاذها من مزارعي القطن خلال هذه الشهور، وهى ضرورة إحكام الري خلال هذه الفترة في الأراضي المجاورة لحقول الأرز ذات مستوى الماء الأرضي المرتفع، أو سيئة الصرف ويفضل زيادة الفترة بين الريات الثلاث الأخيرة حسب الحاجة، وعدم اللجوء إلى التغريق بهدف المساعدة على ربط النباتات، مع مراعاة أن تكون آخر ربة وهي الفطام عندما ينضج 80% من اللوز على النبات أو التفتيح الطبيعي بنسبة 15 إلى 20% وإكتشاف أى إصابة بدودة ورق القطن والعلاج الفورى لها في بؤر الإصابة بإضافة السولار لمياه الرى فى جميع الزراعات بما لا يقل عن 20 لتر / فدان.

استراتيجية اكتشاف البحيرة الاستراتيجية الدكتور المهندس محمد إسماعيل المرور الميداني المرور اليوم

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