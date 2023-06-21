الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالي يتفقد استوديو التصميم الدولي بـ"هندسة عين شمس"

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استوديو التصميم الدولي بكلية هندسة عين شمس WDS، للاطلاع على مشروعات تخرج الطلاب في برامج العمارة والعمران والتي تقدم رؤى وحلول لمختلف المشكلات العمرانية، وذلك برفقة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ومشرف عام استوديو التصميم الدولي، واللواء هيثم ذكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد سمير حمزة القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

 

وأشاد عاشور بمشروعات الطلاب خاصة ذات البعد القومي، والتي تستهدف حل المشكلات القائمة، مشيرًا إلى أن من أهم المشروعات التطويرية التي عمل عليها استوديو التصميم الدولي، هي: تطوير مدينة الأقصر، وتطوير هضبة الأهرامات ومثلث ماسبيرو، وكذلك مشكلة ارتفاع منسوب المياه بمدينة شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية، وكيفية التغلب عليها من خلال إعادة صياغة التخطيط العمراني والتنسيق الحضري بالمدينة.

 

وخلال التفقد، استمع الوزير لشرح الطلاب حول مشروعات تخرجهم ومنها، مشروع مركز تأهيل طبي يستخدم عناصر الطبيعة لتحسين الحالة الصحية والنفسية للمرضى، ومشروع مدينة طبية متكاملة تشمل الجانب التعليمي والطبي، فضلًا عن تصنيع الأطراف الصناعية، ومشروع مدينة إعلامية متكاملة العناصر، وأشار الطلاب إلى أن تلك المشروعات تأتي في إطار تقديم رؤية متكاملة لتطوير مدينة "يانغزو الصينية".

 

ومن جانبه، أشار الدكتور أيمن فريد إلى أن استوديو التصميم الدولي يضم عددًا من التخصصات منها: التصميم المعماري والحضري والبيئي والتخطيط العمراني وتنسيق المواقع، مضيفًا أن استوديو التصميم الدولي يعتبر الأول من نوعه في مجال الدراسة الهندسية البينية التي تجمع تخصص العمارة والتخطيط العمراني وتربطها بالعديد من التخصصات الهندسية الأخرى.

 

يذكر أن استوديو التصميم الدولي WDS هو استوديو تصميم بيني يجمع مختلف التخصصات المعمارية بمشاركة 3 جامعات، وهى (جامعة عين شمس، وجامعة كليمسون الأمريكية، وجامعة هواجونج الصينية)، وقد بدأ منذ عام 2017، ويشارك فى الاستوديو سنويًا طلاب برامج العمارة والعمران بالجامعات الثلاث، للعمل في تطوير رؤى وحلول لمختلف المشكلات العمرانية داخل بلدانهم بشرط أن تكون مشروعات قومية.

التخصصات البحث العلمي الاستراتيجي التصميمات التدريب والتأهيل التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي

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