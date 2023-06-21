البلوجر نويل روبرتسون فى ضيافة "معكم منى الشاذلى"

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن استضافة البلوجر والمؤثر الشهير نويل روبرتسون من خلال أحد أقوى برامجها، حيث يحل البلوجر الشهير ضيفًا مع الإعلامية منى الشاذلى عبر برنامجها "معكم منى الشاذلى" على قناة CBC، ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة في البرنامج الذي يذاع أيام الأربعاء والخميس والجمعة، في تمام التاسعة مساءً، والإعادة يومي السبت والأحد الساعة 11 مساءً.

ويحكي المؤثر العالمي عن الكثير حول رحلته إلى مصر، والتي يتابعها الملايين حول العالم، حيث يعد من أهم المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك.

واستضافت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المؤثر الشهير نويل روبرتسون، في زيارة إلى المتحف المصري الكبير خلال زيارته التي يقوم بها إلى مصر خلال الفترة الحالية، والتي تشهد متابعة عالمية.

وحرص نويل روبرتسون على التواجد في عدد من الأماكن السياحية منها المتحف المصري الكبير مع عدد من شباب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وسط فرحة كبيرة.

وحرض روبرتسون على توجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قائلًا: "شكرًا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتواجدي معهم في هذا اليوم الرائع، وشكرًا لشعب مصر".