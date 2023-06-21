الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الجهاز المصري للملكية الفكرية يشجع المبدعين ويحفزهم نحو مزيد من الإبداعات

النائبة صبورة السيد
النائبة صبورة السيد

أكدت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، مشيرة إلى أن الجهاز يحافظ على حقوق وملكية الأفكار لأصحابها، وبالتالي يشجع المبدعين ويحفزهم نحو مزيد من الإبداعات التي تعود بالنفع على المجتمع.

وأضافت "السيد"، في تصريحات لها، أن مشروع القانون الجديد يحمي أفكار أصحابها من كافة أنواع السرقة، مضيفة بأن: "الفكرة هي باب الرزق لكل شخص، وإبداعاته يمنحه له الله.. لذلك يجب أن نؤمن تلك الأفكار من أنواع السرقات المختلفة التي يعاني منها المبدعون".

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية سيكون له دور أساسي يستطيع من خلاله أن يحافظ على الملكيات العلمية والثقافية والإبداعية والفنية، حتى لا يسرق تعب وجهد الآخرين.

ونوه النائبة صبورة السيدة بأن هناك أشخاص كثيرون يقومون ببذل جهود كبيرة الأفكار الإبداعية الخاصة بهم، وتكون نتاج سنوات من الجهد والدراسة، لذلك يجب أن يراعى اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على هذا الحق والجهد.

ولفتت النائبة إلى أن مشروع القانون على التوازي من حماية الحقوق الفكرية، فإنه أيضا يأتي في مرحلة مهمة تسعى فيها الدولة لجذب الاستثمارات خاصة الاستثمارات الأجنبية؛ لذلك كان من المهم وجود بيئة تشريعية تحمي حقوق ملكية هؤلاء المستثمرين، مما ينعكس بشكل كبير على القطاع الاستثماري في مصر وتحقيق التنمية الاقتصادية.

الأكثر قراءة

رصد "أصوات تحت الماء" خلال البحث عن الغواصة المفقودة

الرئيس السيسى يتوجه إلى باريس للمشاركة فى قمة "ميثاق التمويل العالمى"

تقارير: إمكانات مصر تؤهلها لتوفير احتياجات أوروبا من الهيدروجين الأخضر

بـ2229 سيارة إسعاف.. خطة "الصحة" لتأمين احتفالات عيد الأضحى طبيًا

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 21 يونيو 2023

أبرز فعاليات الكنيسة الارثوذكسية بالتزامن مع صوم الرسل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة