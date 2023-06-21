برلمانية: الجهاز المصري للملكية الفكرية يشجع المبدعين ويحفزهم نحو مزيد من الإبداعات

أكدت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، مشيرة إلى أن الجهاز يحافظ على حقوق وملكية الأفكار لأصحابها، وبالتالي يشجع المبدعين ويحفزهم نحو مزيد من الإبداعات التي تعود بالنفع على المجتمع.

وأضافت "السيد"، في تصريحات لها، أن مشروع القانون الجديد يحمي أفكار أصحابها من كافة أنواع السرقة، مضيفة بأن: "الفكرة هي باب الرزق لكل شخص، وإبداعاته يمنحه له الله.. لذلك يجب أن نؤمن تلك الأفكار من أنواع السرقات المختلفة التي يعاني منها المبدعون".

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية سيكون له دور أساسي يستطيع من خلاله أن يحافظ على الملكيات العلمية والثقافية والإبداعية والفنية، حتى لا يسرق تعب وجهد الآخرين.

ونوه النائبة صبورة السيدة بأن هناك أشخاص كثيرون يقومون ببذل جهود كبيرة الأفكار الإبداعية الخاصة بهم، وتكون نتاج سنوات من الجهد والدراسة، لذلك يجب أن يراعى اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على هذا الحق والجهد.

ولفتت النائبة إلى أن مشروع القانون على التوازي من حماية الحقوق الفكرية، فإنه أيضا يأتي في مرحلة مهمة تسعى فيها الدولة لجذب الاستثمارات خاصة الاستثمارات الأجنبية؛ لذلك كان من المهم وجود بيئة تشريعية تحمي حقوق ملكية هؤلاء المستثمرين، مما ينعكس بشكل كبير على القطاع الاستثماري في مصر وتحقيق التنمية الاقتصادية.