بتكلفة 36 مليون جنيه.. عودة قصر ثقافة ببا إلى سابق عهده

حظيت محافظة بني سويف، "لؤلؤة الصعيد" خلال الـ9 سنوات الماضية باهتمام كبير بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، واهتمامه بالتنمية نحو صعيد مصر، حيث كان للمحافظة نصيبا من عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية.

وتستعرض "الدستور" أهم تلك المشروعات في بني سويف، حيث تم افتتاح قصر ثقافة ببا وعودته إلى سابق عهده بعد تجديده وتطويره بتكلفة بلغت 36 مليون جنيه، فالقصر مقام على مبني مساحته تزيد عن 800 متراً، حيث شمل أعمال تطوير ورفع كفاءة تم تنفيذها بمبنى القصر بعد إدراج ضمن خطة التطوير لقصور الثقافة وتم الانتهاء من تلك الأعمال وعاد القصر مرة أخرى ليمارس دوره ويقدم خدماته للمواطنين ورواد القصر، ليصبح مركزا تنويرياً وثقافياً مهماً، حيث سيتم من خلاله عرض جميع الأفلام والعروض المسرحية بأسعار مناسبة سواء في الأعياد والمناسبات وأيام العطلات والأيام العادية، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة والاهتمام الكبير بالثقافة والفنون.

قصر الثقافة شمل تجديد المبني بالكامل وتغير جميع الكراسي والمقاعد وخشبة للمسرح وإنشاء وحدة حماية مدنية وخزان مياه وطلمبات ضمن منظمة الحماية المدنية داخل المكان، ونظام للإضاءة للمسرح بأحدث التقنيات الصوتية والمرئية وأحدث أجهزة الصوت والضوء وغرفة متعددة الأنشطة ومحول للكهرباء بقدرة 500 ك لتغذية المبنى بالكامل.

وقال الدكتور أحمد خليفة مدير عام ثقافة بني سويف إنه تنفيذا لتوجيهات الدولة تم افتتاح قصر ثقافة ببا ويمارس فيه جميع الأنشطة بشكل يومي منذ الافتتاح فهناك بروفات لعروض مسرحية، ونشاط لنادي الأدب والفنون التشكيلية، ويحتوي قصر الثقافة على سينما ومسرح حيث يتم عرض أفلام من خلال سينما الشعب للجمهور وتقديم العروض بشكل يومي في السينما والمسرح.

وعبر عدد من ممثلي المسرح بفرقة ببا المسرحية عن سعادتهم بعودة قصر ثقافة ببا مرة أخرى بالشكل المبهر فعقب الافتتاح تم العودة إلي العمل مرة أخري من خلال شرائح كبرى وشرائح نادي مسرح ودعوة أصحاب الموهبة للعمل مع الفرقة وتنمية الموهبة لديهم موجهين شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة على عودة الصرح الكبير بعد تطويره على أحدث مستوى بكافة الإمكانيات.