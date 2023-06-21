الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سلماوي لـ"الشاهد": الغرب صاحب تاريخ طويل في إجهاض الحركات الشعبية

الكاتب والروائي محمد
الكاتب والروائي محمد سلماوي

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي إن الغرب صاحب تاريخ طويل في إجهاض الحركات الشعبية وتنصيب المستبدين من الحكام كان يتباكي على حاكم مستبد طالب شعبه بإسقاطه في 30 يونيو.

أضاف خلال شهادته في برنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأمريكان ابتدعوا حاجة اسمها طلب إعادة الانتخاب recall election، إذا جمعت آراء تصل لـ60% ممن انتخبوه يسحبوا الثقة ويطالبون بإعادة الانتخابات.

وأردف: "هذا قانون عندهم، وما حدث عندنا هو recall election، ملايين المصريين نزلوا في 30 يونبو يطالبون برحيل الإخوان لم يحدث في الغرب أن مليون شخص نزلوا يطالبوا بتنحي أحد، كان يجب على دعاة الديمقراطية أن يكونوا أول المتفهمين لهذا الوضع".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

محمد سلماوى 30 يونيو طلب اعادة الانتخاب الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز

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