مصرع 3 وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 180 بالطريق الإقليمي وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصلت الدستور على أسماء المصابين وهم "سعيد محمد سعيد 4 سنوات مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، هدى محمد سعيد 6 سنوات مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وكسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، مالك محمد سعيد عامين مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ ونزيف من الأنف وكدمات وسحجات بالجسم، ماجد سعيد محمد 32 سنة مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، نشوى إبراهيم حبيب 30 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات بالجسم".

كما حصلت الدستور على أسماء المتوفين وهم "هدى علي محمد عبداللاه 67 سنة، منى رجائي عبدالستار31 سنة، ليلى ماجد سعيد عامين".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية والتحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.