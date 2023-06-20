"الإسكوا" تعقد اجتماعا لأعضاء اللجنة الفرعية حول المساواة بين الجنسين غدًا

تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، غدًا الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023، اجتماعاً إقليمياً لأعضاء اللجنة الفرعية حول المساواة بين الجنسين، بالشراكة مع جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأكدت "الإسكوا"، أن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز قدرات أعضاء اللجنة الفرعية في مجال إعداد التقارير الوطنية بشأن الأطر والالتزامات الدولية، ولا سيما إعلان ومنهاج عمل بيجين +30 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشارت إلى أن إعلان ومناهج عمل بيجين يعتبر من أهم الآليات الداعمة لإحراز التقدم الاقتصادي والإجتماعي للمرأة في جميع المجالات في المنطقة العربية، ويشكل منهاج عمل بيجين إطارا عالميا للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات منذ عام 1995.

وجاءت خطة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 متقاطعة مع المجالات الحاسمة لمنهاج عمل بيجين، ضمن الهدف الخامس كمجالا قائما حول المساواة بين الجنسين بالإضافة للتقاطعات مع الأهداف الأخرى ذات العلاقة تعزيزا للالتزامات الدولية والإقليمية والوطنية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.

وقد اعتبرت خطة التنمية المستدامة 2030 أن المساواة بين الجنسين هي هدفا بحد ذاته وشرطا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، و تعتبر الآليات الوطنية للمرأة والتي تم تأسيسها بموجب إعلان ومنهاج عمل بيجين، الجهة المعتمدة من قبل الدول لدعم ومتابعة تنفيذ مجالات الاهتمام الاثني عشر الخاصة بمنهاج عمل بيجين.

وتلعب الآليات الوطنية للمرأة بالتعاون مع المكاتب الوطنية للإحصاء دورا قياديا في عمليات رصد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين، وتعميم منظور المساواة بين الجنسين في الاستعراضات الوطنية الطوعية التي ترفع للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، جنبا إلى جنب مع سائر المؤسسات الوطنية الأخرى .

تقوم الأمانة التنفيذية في الإسكوا منذ تبني إعلان ومنهاج عمل بيجين عام 1995 بتقديم الدعم للدول العربية في المراجعات الوطنية وإعداد الاستعراضات الإقليمية للمنطقة العربية، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية، والمتابعة المنتظمة، كل خمس سنوات للتقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين.