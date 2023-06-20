الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الهجرة": مشروع المنطقة اللوجستية بالغربية يحقق أهداف "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

أجرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برفقة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والمهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فيرنبرو جلوبال، جولة تفقدية لمشروع المنطقة اللوجستية "داون تاون دلتا" بمحافظة الغربية، والذي يقام على مساحة 82 فدانًا باستثمارات تصل لنحو 25 مليارات جنيه.

ومن جانبها، قالت السفيرة سها جندي، إن مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية يعد مشروعا استثماريا مهما، بدأ باستثمارات نحو 6 مليارات ووصلت إلى 25 مليار جميعها تم تحويلها من الخارج، ويخدم المشروع بشكل مباشر أهالي هذه المنطقة؛ لما يوفره من استثمارات مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تقديم خدمات عدة، وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل لشباب المحافظة، وتعد هذه نقطة تلاقي وتعاون لخدمة أهداف المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري و"مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بمخاطرها.

وأضافت وزيرة الهجرة: "إن مشروع المنطقة اللوجستية للمهندس أشرف دوس يبرهن على نجاح خطط الدولة المصرية في جذب وتشجيع مستثمرينا المصريين بالخارج، ويؤكد أن مصر ماضية في طريقها نحو نهضة اقتصادية كبيرة عبر فتح آفاق الاستثمار المتعددة".

وعلى مدار 3 ساعات، قامت السفيرة سها جندي بجولة تفقدية مفصلة في مبنى الصالات المغطاة، الأكبر والأول من نوعه في الدلتا والمحافظات، والمكون من خمسة طوابق ويتضمن صالات تدريب على الألعاب الفردية والجماعية وصالات الفنون لتعليم الموسيقى والرسم وصالة ألعاب رياضية مزودة بأحدث الأجهزة على مستوى الشرق الأوسط، حيث أشادت بالفكر المتطور وراء إنشاء صالات على أحدث مستوى هندسي، ثم أدارت حوارًا مع الأطفال المتواجدين في مختلف القاعات لتلقي التدريبات.

كما تفقدت الوزيرة المول التجاري على مساحة 135 ألف متر وهو الأكبر في منطقة الدلتا، والذي يضم أكبر منطقة تخزين أدوية وحفظها بصورة جيدة، وهو ما سيساعد شركات الأدوية الموجودة فى المنطقة بحفظ جميع أنواع الأدوية بصورة سليمة، كما يضم المشروع أيضا منطقة لشركات السيارات تضم كبرى وكلاء السيارات العاملة فى مصر، والتي تقدم خدماتها لأول مرة فى منطقة الدلتا، وتضمنت الجولة أيضًا زيارة نادي ماتريكس الرياضي أحد مشروعات "داون تاون دلتا"، ويشمل مبني اجتماعيا و5 ملاعب (ملعبي كرة قدم - كرة طائرة - كرة يد - كرة سلة).

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