تقارير فلسطينية: استشهاد المنفذ الثاني لعملية إطلاق النيران بالضفة الغربية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد المنفذ الثاني لإطلاق النار في الضفة.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، في وقت سابق، عن وقوع اشتباكات بين إسرائيليين وفلسطينيين عند مفرق حوارة، بعد عملية مستوطنة عيلي.

وهاجم مستوطنون قرية بورين جنوب نابلس، واعتدوا على مركبات الفلسطينيين، وذلك عقب قتل 4 مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار بمستوطنة عيلي شمال رام الله، وإصابة 4 آخرين.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن عن مقتل أحد منفذي عملية إطلاق النار شمال الضفة الغربية، وأشار إلى وجود منفذ آخر.