الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

شعراء العامية المصرية في ضيافة صالون الأوبرا الثقافي.. غدا

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

يقيم صالون الأوبرا الثقافي، برئاسة الفنان أمين الصيرفي، لقاءا مع عدد من شعراء العامية المصرية كل من "حنان شاهين، شيماء عشيبه، عماد سالم، محمد عبد الهادى، هبه سمير"، ويدير اللقاء الشاعرة عزة عيسي علي المسرح الصغير في تمام السابعة مساء غدً الأربعاء.

ويتخلل اللقاء فقرات فنية لكل من المنشد أحمد عبد الباعث، وفقرات فنية لكورال كلية الآداب جامعة القاهرة.

وفي سياق آخر، تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر لاستقبال مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ32، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. 

ويجرى حاليا العمل على قدم وساق، للانتهاء من كافة التجهيزات الفنية والهندسية لمسارح دار الأوبرا المصرية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور استعدادا لانطلاق الفعاليات.

الفنان أمين الصيرفي شعر العامية المصرية المسرح الصغير صالون الاوبرا الثقافي كورال كلية الآداب

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