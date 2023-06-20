ممثلو الأندية لـ"شباب النواب": متابعو صلاح على المقاهي أكثر من "مشجعي الشركات"

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة محمود حسين، لمناقشة أزمات الأندية الشعبية انتقادات موسعة لوجود تضارب مصالح في الرياضة المصرية، بسبب توغل اندية الشركات علي الأندية الجماهيرية.

وقال أحمد مهني، عضو مجلس النواب، إن مشكلة الرياضة المصرية في تضارب المصالح وحصول عدد من المختصين علي منصب واتنين داخل المنظومة الرياضية، لافتًا إلى أن المجاملات في الرياضة واقع موجود يزيد من تضارب المصالح.

أشار إلى أن الأندية الشعبية كانت تسبب حالة من الخوف للاندية الكبيرة بسبب الجماهير التي تقف وتساند مطالبا الدولة بدعم اندية المحافظات لتقف على أقدامها: "الرياضة أصبحت بيزنس تنفث ملايين الجنيهات على الشركات".

من جانبه، قال النائب محمد الفيومي إنه رئيس نادي طوخ منذ قرابة 50 عامًا واصبح النادي حاليًا يواجه ازمات مالية متلاحقة بسبب تطبيق قانون القيمة المضافة حيث كلف النادي كل شهر نصف مليون جنيه، ما أدى إلى عدم قدرتنا على دفع المرتبات.

أشار إلى أن الاعفاءات الموجودة في قانون الرياضة فقدت قيمتها بسبب ارتفاع أسعار المياه والكهرباء، مطالبًا بضرورة النص في قانون الرياضة الجديد على تطبيق الاعفاءات بشكل قاطع.

من جانبه قال النائب طارق السعيد، رئيس نادي الترسانة إن المنافسة غير عادلة بين أندية الشركات والأندية الشعبية، لافتًا الي ان الشركات تنفق مواردها على لعبة واحدة وهى كرة القدم بينما الأندية لجماهير تنفق على أكثر من لعبة وعلى مطالب أعضاء الجمعية العمومية.

وتابع "انفقنا 20 مليون جنيه علي فريق كرة القدم بنادي الترسانة هذا العام والفريق الذي صعد أول مجموعة انفق 100 مليون جنيه": "بتلك الطريقة اندية الشركات ستأكل الاندية الشعبية في اي بطولة كرة قدم.

في السياق، قال النائب محمد الحسيني إن كرة القدم لعبة شعبية فعندما يلعب محمد صلاح مباراة كرة القدم تجد القهاوي مليئة بالجماهير اكثر من متابعتها لاندية الشركات وهو ما اتفق مع رئيس نادي حمام مطروح قائلاً:“عندما ننظم دورة رمضانية يكون عدد الجماهير المتابعين لها اكثر من الجماهير التي تشجع اندية ا لشركات”.

بينما طالب عدد آخر من ممثلي الاندية بانشاء دوري للشركات بعيدا حتي تعود الاندية الشعبية لمكانها في الدوري المصري فيما طالب البعض الآخر بتحويل الاندية الشعبية الي شركات مساهمة حتي تستطيع المنافسة.

عقب د.محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بأن الاندية الشعبية تمثل قضية أمن قومي وان اللجنة حريصة للاستماع للمشاكل حتى تساعد في حل المشاكل التي تواجه الأندية الشعبية.