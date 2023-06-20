الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير سعودي: النصر يواجه الزمالك بكامل نجومه فى البطولة العربية

رونالدو
رونالدو

أشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن نادي النصر يستعد لمواجهة الزمالك في كأس الملك سلمان "البطولة العربية" بكامل نجومه.

وأكد تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن النصر سيلعب مباراته الأولى ضد الشباب في بطولة كأس الملك سلمان بالفريق الرديف، وذلك بسبب ارتباط الفريق الأول بجولة تحضيرية تجريبية في اليابان، تقام خلال الفترة من 21 وحتى 29 يوليو المقبل، حيث ستشمل لعب مباراتين وديتين أمام فريقي إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان بطل فرنسا. 

وأضاف التقرير، أن هناك احتمالية للعب المباراة الثانية للفريق في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بالفريق الرديف أيضاً، وذلك عندما يلاقي منافسه الاتحاد المنستيري التونسي يوم 31 يوليو، على ملعب «مدينة الملك فهد» بالطائف، لتجنب الإرهاق بسبب السفر الطويل إلى اليابان، ولعب مباراة ودية أخرى أمام باريس سان جيرمان قبل مواجهة الاتحاد المنستيري بيومين فقط.

وبذلك يكون النصر جاهز بعد إراحة اللاعبين، وعدم تحديد موعد لقاء الزمالك حتى الآن، جاهز بكامل نجومه وصفقاته الجديدة بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق؛ لمواجهة الأبيض.

ووقع النصر مع الزمالك في مجموعة واحدة، وتضم أيضًا الشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.

النصر الزمالك كأس الملك سلمان رونالدو كريستيانو رونالدو

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