رئيس جامعة الإسكندرية: "التضامن" سددت 6 ملايين جنيه مصروفات للطلاب غير القادرين

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة؛ رئيس جامعة الإسكندرية، أهمية المجتمع المدني والدور الأصيل الذي يلعبه في بناء الدولة المصرية خاصة في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا أن الجميع يتكاتف لنحفظ لبلدنا مكانتها التي تستحقها بجهود أبنائها المخلصين.

جاء ذلك خلال مؤتمر "المجتمع المدني: نحو شراكة متعددة الأبعاد في الجمهورية الجديدة" والتي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي"، يومي الثلاثاء والأربعاء 20-21 يونيو، بحضور، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.



وأشار «قنصوة» إلى أن المجتمع المدني هو نواة لمجتمع الأعمال، مؤكدًا أن معرض الجمعيات الأهلية المقام على هامش المؤتمر هو خير دليل على قوة المجتمع المدني في مصر وقدرته على الابتكار وإنتاج المنتجات المحلية والمساهمة في نمو الدولة، بالوصول لمنتج محلى، فضلا عن مساندة المواطنين ممن لديهم أفكار لمشروعات تؤدي إلى منتجات تطور العديد من الصناعات الحرفية بالدولة المصرية.

وتطرق إلى دور المجتمع المدني السكندري في التعاون مع جامعة الإسكندرية على مستوى التعليم والعلاج، حيث يقدم إسهامات كبيرة لضمان وصول العلاج للبسطاء، موضحا أن تحفيز المجتمع للتعليم لا يقل أهمية عن العلاج.

ولفت إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في شراكتها مع جامعة الإسكندرية لدعم الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات، بقيمة تفوق 6 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنه ولم يقتصر دور الرعاية للطلاب غير القادرين فقط بل هناك دور آخر، وهو رعاية الطلاب الموهوبين.

وأوضح أنه يتم التعاون من خلال دراسة الطلاب المتميزين ببعض البرامج في الجامعات العالمية؛ لتحقيق تنافسية ليس على المستوى المحلي، ولكن على المستوى العالمي، لافتًا أن وجود طالب متفوق غير قادر يتم تدعيمه لكي لا يكون ذلك عائقا أمامه ويتم توفير الإتاحة لأبنائنا.