الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صناعة النواب" تطالب بتشريع شامل يواكب الجمهورية الجديدة

المهندس معتز محمود
المهندس معتز محمود

قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه سيتم عقد لجنة استماع أخرى، بحضور اللجان المتخصصة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم، لافتًا إلى أن لجنة الاستماع ستمثل المجموعة الاقتصادية لأهمية هذا القانون، من أجل صناعة وطنية تنافس زيادة الصادرات عالميًا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم.

وشدد معتز على ضرورة إلغاء قوانين الصناعة السابقة وتشريع قانون جديد شامل يسهل الإجراءات على المستثمرين بهدف تطوير الصناعة، مطالبًا المستثمرين بتقديم رؤيتهم حول القانون بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.

في السياق، أوضح طارق الجيوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن هناك وزارات وقوانين متداخلة مع وزارة الصناعة، مطالبًا بالسرعة في إقرار القانون؛ لأنه سينظم عملية تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي.

وأفاد الدكتور رامز جورج، ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، بأنه لا بد أن تضع الدولة يدها على أسعار المطور العقاري لتشجيع الصناعة، موضحًا أن صناعة الأدوية في بعض الدول تتبع وزارة الصناعة وليس وزارة الصحة.

وطالب إيهاب رأفت، ممثل عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بتفعيل نظام الشباك الواحد، لافتًا إلى أن القانون المطروح للمناقشة به أكثر من ١٥ هيئة رغم أهميتها إلا أنه يكلف المستثمر جهدًا ورسومًا، مشددًا على ضرورة منح الرخصة الذهبية للمستثمرين لحين الانتهاء من الإجراءات.

المهندس معتز محمود النواب صناعة وطنية الصادرات قانون المستثمرين الجمهورية الجديدة غرفة الصناعات المعدنية

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