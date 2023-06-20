تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى المطرية

أجلت محكمة جنايات القاهرة ، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 أشخاص، بتهمة التنقيب عن الأثار داخل عقار لجلسة 5 يوليو.



كانت وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار .



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار "ملك أحدهم".

وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4 متر بعمق 7 متر – والأدوات المستخدمة في الحفر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.