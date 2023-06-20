الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا مرقس يشهد فعاليات ختام بانوراما "أنا هو" بمدارس الأحد بالقوصية

مرقس وليم
مرقس وليم

شهد الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك فعاليات اليوم الختامى لبانوراما "أنا هو" بخدمة مدارس الأحد بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس للأقباط الكاثوليك بالقوصية.

تففد المطران مجموعات المخدومين بالفصول وناقش الأطفال حول أهم موضوعات بانوراما الصيف "أنا هو" والتى قام بإعدادها مكتب التعليم المسيحى لإيبارشيتى أسيوط والقوصية.

كما شجع الأنبا مرقس وليم خدام التربية الدينية بالرعية لمجهوداتهم فى تنفيذ البانوراما كذلك أثنى الأب المطران على تنوع الأنشطة المقدمة للمخدومين فى المحطات المتنوعة.

رافق المطران فى زيارته الراعوية لنشاط مدارس الأحد الاب يوحنا ماهر راعي الكاتدرائية والمرشد الروحي لخدمة التربية الدينية بالقوصية.

كما قام صاحب النيافة الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، بزيارة راعوية إلى كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس للأقباط الكاثوليك بالعزية .

كان فى استقبال سيادة المطران الأب روماني منير راعي الكنيسة، خورس الشمامسة، خدام الأنشطة، فريق الكشافة، وجمع غفير من أبناء الرعية المباركة. 

ورافق الأنبا مرقس وليم مطران الإيبارشية خلال الزيارة، القمص كيرلس عازر راعي كاتدرائية قلب يسوع الأقدس بالقوصية، والأب شربل خوري اللعازري .

عقب الاستقبال الشعبي المهيب بالحان الفرح، ترأس الأنبا مرقس وليم مطران القوصية وتوابعها للأقباط الكاثوليك القداس الإلهي حيث عاون نيافته فى الصلاة الأباء الكهنة الأجلاء. 

وعبر الأنبا مرقس وليم عن سعادته بالزيارة الراعوية لأبناء كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالعزية، ومشاركتهم صلاة الذبيحة الإلهية يوم أحد الرب، كذلك فرحة شعب الكنيسة بإنضمام أحد الأبناء إلى الإيمان المسيحي وحضن الكنيسة.

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