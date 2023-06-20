الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية السعودى يجرى مباحثات هاتفية مع البرهان وحميدتى

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، كما أجرى اتصالًا آخر بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وبحث فرحان خلال الاتصال مستجدات الأوضاع في السودان، مؤكدًا أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجدد فيصل بن فرحان دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كل أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

وتستمر الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي يؤكد الجيش أنها تمردت على الدولة، وهاجمت المؤسسات والقوات المسلحة منذ أبريل 2023، كما تعوق وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، وتهاجم مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

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استمرار انتهاكات الدعم السريع

وأكد الجيش السوداني، في بيان أمس، أن عناصر "الدعم السريع" هاجمت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور يوم الأحد لليوم الثاني على التوالي، في انتهاك للهدنة، حيث هاجموا المواطنين، وقتلوا سبعة منهم، وجرحوا آخرين مما أجبرهم على النزوح إلى مقر القوات المسلحة، كما هاجم المتمردون المواطنين والجيش، حيث تصدت لهم القوات المسلحة، وتمكنت من دحرهم، وتكبيدهم خسائر كبيرة.  

وأكد الجيش ارتكاب عناصر الدعم السريع انتهاكات جسيمة بحق مواطني المنطقة على مدى اليومين تضمنت قتل ١٥ وجرح عشرات من المدنيين العزل بجانب حرق السوق، ونهب عدد كبير من المتاجر، وتشريد مئات من مواطني المنطقة، وغيرها من الفظائع التي لم تتورع الميليشيا عن ارتكابها منذ تمردها المشئوم.
 

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