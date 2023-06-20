الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الإسكندرية: مستعدون لاستقبال شباب سيناء بمختلف الكليات

مجلس جامعة الإسكندرية
مجلس جامعة الإسكندرية

قدّم الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، الشكر لوكلاء الكليات على المجهود المبذول لإتمام عملية امتحانات الفصل الدراسي الثاني على الوجه الأمثل، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على توفير الظروف الملائمة لأداء الطلاب لامتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأكد " نبيل" ضرورة توفير الجو الملائم للطلاب من ذوي الهمم خلال فترة الامتحانات لضمان تكافؤ الفرص وتوفير بيئة عادلة لجميع الطلاب، ووجّه وكلاء الكليات بضرورة التصدي لحالات الغش بكل حزم وفقاً للوائح والقوانين، كما أكد سرعة الانتهاء من تصحيح واعتماد النتائج قبل انتهاء شهر يوليو 2023.

وأشاد المجلس بمجهودات كلية الطب وآخرها إنشاء وحدة زرع النخاع وملحقاتها، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي عبر الفيديو كونفرانس، والتي بلغت تكلفتها 65 مليون جنيه، وتعد أحدث الوحدات على مستوى الجمهورية، تم تنفيذها بتكنولوجيا ألمانية وتخدم مرضى أمراض سرطان الدم، وناقش المجلس القواعد المنظمة للتحويلات للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وأوضح أن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة الفرصة لشباب سيناء بالانخراط في المجتمع المصري من خلال المنح الدراسية داخل الجامعات الحكومية والأهلية، أكد المجلس استعداد جامعة الإسكندرية لاستقبالهم بكلياتها المختلفة.

واستعرض الدكتور صلاح سليمان، أستاذ كمياء وسمية المبيدات، مختصر لأنشطة مقرر قضايا مجتمعية ( متطلب جامعة) وما تم تحقيقه خلال الفصلين الدراسيين للعام الجامعي2022/2023 من أنشطة استهدفت بناء القدرات المعرفية والقيادية للطلاب المسجلين وتوعيتهم ببعض القضايا المجتمعية المهمة والتي تحيط بمجتمعهم على المستوى الوطنى والعالمي والإشارة إلى بعض المتطلبات التي تسهم فى تحقيق رسالة المقرر.

واستعرضت دكتورة صديقة لاشين، أستاذ المسرح بكلية الآداب، ودكتورة ريم حافظ مسئول برنامج اللغات التطبيقية بكلية الآداب، تقريرًا عن تمثيل جامعة الإسكندرية بملتقى اتحاد الجامعات العربية والذى أقيم في المملكة المغربية في الفترة من 1 مايو حتى 5 مايو 2023.

وتناول هذا العرض أهم فرص التبادل الطلابي بين جامعة الإسكندرية والجامعات العربية المشاركة في الملتقى وقد حصدت جامعة الإسكندرية 22 فرصة تدريبية لطلاب الجامعة بمختلف المجالات العلمية والأدبية لطلاب الجامعة.

جامعة الإسكندرية مجلس شئون التعليم والطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني كلية الطب شباب سيناء

الأكثر قراءة

كشف سبب إطلاق معيد النار على أستاذه فى مستشفى جامعة طنطا

أقوال صادمة لقاتلة طفلها بالشرقية خلال جلسة محاكمتها

معيد يطلق النار على أستاذه فى مستشفى جامعة طنطا

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

رئيس جامعة بني سويف يهنئ المقبولين لقضاء فصل دراسي بجامعة هيروشيما باليابان

محافظ أسوان يوجه برفع نسب مشروعات الطرق في إدفو ونصر النوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة

عاجل
لمحو أخطاء نيتفليكس.. فيلم وثائقي عالمي جديد يكشف إنجازات كليوباترا الحكومة تعلن موعد الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد الأضحى و30 يونيو