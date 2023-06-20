جامعة الإسكندرية: مستعدون لاستقبال شباب سيناء بمختلف الكليات

قدّم الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، الشكر لوكلاء الكليات على المجهود المبذول لإتمام عملية امتحانات الفصل الدراسي الثاني على الوجه الأمثل، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على توفير الظروف الملائمة لأداء الطلاب لامتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأكد " نبيل" ضرورة توفير الجو الملائم للطلاب من ذوي الهمم خلال فترة الامتحانات لضمان تكافؤ الفرص وتوفير بيئة عادلة لجميع الطلاب، ووجّه وكلاء الكليات بضرورة التصدي لحالات الغش بكل حزم وفقاً للوائح والقوانين، كما أكد سرعة الانتهاء من تصحيح واعتماد النتائج قبل انتهاء شهر يوليو 2023.

وأشاد المجلس بمجهودات كلية الطب وآخرها إنشاء وحدة زرع النخاع وملحقاتها، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي عبر الفيديو كونفرانس، والتي بلغت تكلفتها 65 مليون جنيه، وتعد أحدث الوحدات على مستوى الجمهورية، تم تنفيذها بتكنولوجيا ألمانية وتخدم مرضى أمراض سرطان الدم، وناقش المجلس القواعد المنظمة للتحويلات للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وأوضح أن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة الفرصة لشباب سيناء بالانخراط في المجتمع المصري من خلال المنح الدراسية داخل الجامعات الحكومية والأهلية، أكد المجلس استعداد جامعة الإسكندرية لاستقبالهم بكلياتها المختلفة.

واستعرض الدكتور صلاح سليمان، أستاذ كمياء وسمية المبيدات، مختصر لأنشطة مقرر قضايا مجتمعية ( متطلب جامعة) وما تم تحقيقه خلال الفصلين الدراسيين للعام الجامعي2022/2023 من أنشطة استهدفت بناء القدرات المعرفية والقيادية للطلاب المسجلين وتوعيتهم ببعض القضايا المجتمعية المهمة والتي تحيط بمجتمعهم على المستوى الوطنى والعالمي والإشارة إلى بعض المتطلبات التي تسهم فى تحقيق رسالة المقرر.

واستعرضت دكتورة صديقة لاشين، أستاذ المسرح بكلية الآداب، ودكتورة ريم حافظ مسئول برنامج اللغات التطبيقية بكلية الآداب، تقريرًا عن تمثيل جامعة الإسكندرية بملتقى اتحاد الجامعات العربية والذى أقيم في المملكة المغربية في الفترة من 1 مايو حتى 5 مايو 2023.

وتناول هذا العرض أهم فرص التبادل الطلابي بين جامعة الإسكندرية والجامعات العربية المشاركة في الملتقى وقد حصدت جامعة الإسكندرية 22 فرصة تدريبية لطلاب الجامعة بمختلف المجالات العلمية والأدبية لطلاب الجامعة.