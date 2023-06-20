طوارئ بلجان "السياحة" في المنافذ والمطارات استعدادا لسفر الحجاج

أعلنت اللجان التابعة لوزارة السياحة والآثار، حالة الطوارئ والاستعداد القصوى مع تكثيف رحلات سفر حجاج الشركات السياحية إلى الأراضي المقدسة لأداء الحج هذا العام.

ونشرت الوزارة لجانها في كل المطارات المصرية والسعودية وميناء نويبع ومنفذ حالة عمار الحدودي بين السعودية والأردن وذلك بالتعاون والتنسيق التام بين الوزارة وغرفة شركات السياحة، وتنفيذا لتوجيهات وزير السياحة والآثار، فقد تم تكليف تلك اللجان بالعمل على مدار الساعة و التدخل الفوري لحل أية مشكلة تواجه حجاج السياحة.

كما تقوم تلك اللجان بالتنسيق التام مع السلطات السعودية لتسهيل وصول الحجاج ونقلهم إلى أماكن إقامتهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتتابع سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي ورئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار وجميع أعضاء البعثة أحوال الحجاج سواء من خلال تلك اللجان او لجان الوزارة بكل من مكة والمدينة , وأكدت سامية سامي أنه حتى أمس تسير رحلات نقل حجاج السياحة بانتظام شديد مشيدة بالتسهيلات الكبري التي تقدمها السلطات السعودية للحجاج بكافة المطارات والمنافذ والتعاون المستمر مع اللجان التابعة لوزارة السياحة والأثار.

وأوضحت سامية سامي، أن اللجان المكلفة بمتابعة أحوال حجاج السياحة سواء المطارات والمنافذ أو مكة والمدينة لم تتلق أية شكاوى من الحجاج حتى الآن، مؤكدة التزام الشركات السياحية بتعاقداتها مع الحجاج، مشددة على أن اللجان بمكة والمدينة تتنقل بين أماكن إقامة حجاج السياحة لاستطلاع أحوالهم ومتابعة أي شكاوى لأي حاج والتدخل لحلها.

وأشادت بالتعاون الكبير بين أعضاء اللجنة العليا للحج السياحي حرصا من الجميع على نجاح الموسم وراحة الحجاج، مضيفة أن العمل سيستمر على قدم وساق حتى وصول اخر حاج تابع لشركات السياحة ثم يبدأ الإستعداد لإدجار الفريضة.

وأشارت الى المجهود الكبير الذى يبذله الجميع لتوفير سبل الراحة لحجاج السياحة، لا سيما تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 16 ألف حاج هذا العام، وذلك من خلال العيادة الطبية التي تم إنشاؤها بفندق أبراج القصواء بمنطقة أجياد بمكة المكرمة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وقالت سامية سامى أن اختيار ذلك الفندق لإقامة العيادة يأتى فى ضوء حرص وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية، على توفير سبل الراحة للحجاج، لا سيما فى ظل وجود عدد كبير من الحجاج السياحة فى الفنادق المحيطة بها، ما يسهل الوصول إليها من جانب الحجاج، وقد تم تزويد العيادة بمخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يحقق أفضل خدمة طبية علاجية ووقائية للحجاج المصريين.