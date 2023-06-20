الحوار الوطنى.. قيادى بمستقبل وطن: توطين الصناعة المصرية يخلق اقتصادًا قويًا

أعلن المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، عن عقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص جلستين تحت عنوان «سياسات توطين وتعميق الصناعة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة»، ضمن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، تؤكد عزم الدولة على خلق اقتصاد قوي من خلال توطين الصناعة المصرية، مؤكدًا أن لا يمكن خلق اقتصاد قوي دون توطين الصناعة المصرية وتعزيز الإيرادات، لا سيما وأن حل الكثير من أزمات الاقتصادية لن يتم إلا بإعادة إحياء الصناعات لتحقيق علامات تجارية مميزة في الداخل والخارج.

وأضاف رزق أن تعظيم الإيرادات يتطلب تنفيذ إصلاحات قوية تساهم في تحفيز الأنشطة الإنتاجية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الحكومة تبنت خلال الفترة الراهنة استراتيجية للإيرادات على المدى المتوسط، خلال الفترة من 2021- 2024، لتتسق مع أفضل الممارسات والخبرات الدولية، كما أن أرقام الحكومة تؤكد أن هناك زيادة ملحوظة في إيرادات الدولة من النقد الأجنبي، بعدما حققت قناة السويس الحصيلة الأعلى تاريخيًا وهي 7 مليارات دولار بنسبة نمو 18.4٪، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى 32 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن أن عملية توطين الصناعات الوطنية ضمن أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذي يؤكد في كل خطاباته على أهمية الصناعة في الاقتصادات الوطنية لتقليل معدلات الاستيراد وزيادة حجم التصدير، لافتًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي تساهم في توطين الصناعة من خلال حصر 131 بندًا جمركيًا، يتم العمل على تصنيعها محليًا، وإتاحة 83 فرصة استثمارية أمام المستثمرين كبدائل عن الاستيراد، ودعم القطاعات فى الصناعات الصغيرة بأكثر من 6 مليارات جنيه سنويًا عبر جهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلى تحديد ما يقرب من 152 صناعة مطلوب توطينها.

