الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

«أيام فارقة» لـ جمال عنايت على مائدة مكتبة مصر العامة.. الجمعة

جمال عنايت
جمال عنايت

تستضيف مكتبة مصر العامة، حفل مناقشة كتاب "أيام فارقة.. حوارات الكشف والمكاشفة" للإعلامي جمال عنايت، والصادر عن دار ليان للنشر والتوزيع، على أن يناقشه الناشر فتحي المزين، في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق 23 يونيو الجاري، بمقر المكتبة في 4 شارع جمال حمدان بالجيزة.

وكانت "ليان للنشر" قد أصدرت مؤخرا الجزء الثاني من الكتاب ، بعد صدور الجزء الأول منه في مطلع العام الجاري تزامنا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 54، التى انطلقت خلال الفترة من 25 يناير وتستمر حتى 6 فبراير الناضي، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة، وحقق نجاحا كبيرا ونسبة مبيعات عالية. 

لا يعد الجزء الأول كتابًا عن فن السياسة، بل هو كتاب عن الأمل والإيمان بمقدرات مصر العظيمة من جيش وشرطة وأبنائها المخلصين فى أشد أوقاتها العصيبة فى العقدين الأخيرين، وهنا نجد الإعلامى الكبير جمال عنايت يلملم أطراف الحدوتة ويجمع الصور الصغيرة عبر حوارات الكشف والمكاشفة فى أيام فارقة فى تاريخ مصر. حتى نصل معًا إلى صورة واضحة لما حدث فى مصر فى الفترة من (25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013) وما تلاها من أحداث فاصلة فى تاريخ مصر؛ بحسب الناشر.

نبذة عن جمال عنايت

يذكر أن جمال عنايت هو إعلامى وكاتب مصري ، عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، تولى رئاسة تحرير ومجلس إدارة جريدة "العالم اليوم"، ويعد خريج كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وعمل صحفيًا بمجلة صباح الخير، وجريدة الشرق الأوسط.

عمل جمال عنايت مذيعًا في قناتي أوربت والتحرير، وقدم برنامجه الشهير "على الهوا"، كما يقدم حاليًا برنامجا تحت عنوان "مصر بكرة وبعده" على راديو مصر، وأخيرًا فى قناة "القاهرة الإخبارية".

الهيئة الوطنية القاهرة الدولي للكتاب جمال عنايت دار ليان للنشر والتوزيع كتاب أيام فارقة حوارات الكشف والمكاشفة معرض القاهره الدولي للكتاب مكتبة مصر العامة

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