الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يعمل لأول مرة فى مصر أستاذ طرق يوضح طريقة تشغيل الأتوبيس الترددي

جريدة الدستور

علق الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق بجامعة عين شمس، على تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي الترددي BR، والذي يعمل لأول مرة في مصر، بدلا للميكروباص وسيتم تشغيله في يونيو المقبل على الطريق الدائري بطول 110 كيلومترات.

وقال أستاذ الطرق بجامعة عين شمس،  خلال مداخلة هاتفية علي قناة TEN الفضائية، إن الأتوبيس الكهربائي الترددي والذي يعمل بالطاقة الشمسية، سيكون بديلا للميكروباص علي الطريق الدائري، وخصصت وزارة النقل مسارا مخصصا على الطريق الدائري لحركة سير الأتوبيسات بها في المنتصف.

وتابع أن الوزارة عملت علي تفعيل محطات محددة على الطريق الدائري لاستقلال ونزول الركاب، كما أشار إلى  أن ارتفاع الأتوبيس عن الأرض أعلى من الأتوبيسات العادية بمعنى أنه إذ حدث توقف خارج المحطة سيكون من الصعب مغادرة الراكب أو الصعود وذلك تأكيد علي عدم توقف الأتوبيسات إلا في المحطات المخصصة لها ليكون وسيلة آمنة لنقل الركاب.

وأشار أن مسار الأتوبيس الكهربائي الترددي BR هو الطريق الدائري فقط، منوها أنه سيتم متابعة أتوبيس النقل السريع بأنظمة النقل الذكية بمعنى أن الراكب سيتم توضيح كافة المواعيد وحركة تقاطر الأتوبيس عبر شاشة في كل محطة تعمل على معرفة الراكب بمواعيد وصول الأتوبيس وزمن التقاطر بحسب اختلاف أوقات اليوم.

- مصير الميكروبات علي الطريق الدائري

وأكد أن “الأتوبيس الكهربائي الترددي BR سيكون بديلا للميكروباص الحضاري له ولكن لن يتم الاستغناء عنه ولكن ستكون وظيفته هو تغذية محطات BR بالركاب من المناطق الداخلية حول الطريق الدائري ولكن بدون وجود له على الطريق الدائري لأن مع التوسعات والتطوير ورفع السرعات وعدد الحارات في الاتجاه الواحد أصبح تواجد الميكروباص غير مناسب خصوصا مع السلوك والتوقفات العشوائية”.

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