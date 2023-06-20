الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة

تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، حيث تراجعت المؤشرات الثانوية، فيما صعدت نظيرتها الرئيسية، بدعم من عمليات شراء قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.24%، ليصل إلى مستوى 18032 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة بلغت 0.08%، ليصل إلى مستوى 3302 نقطة، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.22%، ليصل إلى مستوى 21822 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.21%، ليصل إلى مستوى 7544 نقطة.

وتراجعت المؤشرات الثانوية للسوق، حيث انخفض المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.15%، ليصل إلى مستوى 3549 نقطة، ما ساهم فى هبوط المؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت 0.02%، ليصل إلى مستوى 5277 نقطة.

تباين اداء أسهم و مؤشرات البورصة المصرية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء تراجعت المؤشرات الثانوية عمليات شراء قادتها المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار المصرية ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 تراجعت المؤشرات الثانوية للسوق

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

تداول امتحان الألمانى لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونى

قادمون من أوروبا.. 8 آلاف سائح يصلون مرسى علم اليوم

تداول امتحان الفرنساوى لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونى

منظومة سعودية متكاملة لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة

محافظ القاهرة: ضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟