تباين أداء مؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، حيث تراجعت المؤشرات الثانوية، فيما صعدت نظيرتها الرئيسية، بدعم من عمليات شراء قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.24%، ليصل إلى مستوى 18032 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة بلغت 0.08%، ليصل إلى مستوى 3302 نقطة، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.22%، ليصل إلى مستوى 21822 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.21%، ليصل إلى مستوى 7544 نقطة.

وتراجعت المؤشرات الثانوية للسوق، حيث انخفض المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.15%، ليصل إلى مستوى 3549 نقطة، ما ساهم فى هبوط المؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت 0.02%، ليصل إلى مستوى 5277 نقطة.