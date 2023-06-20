الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يفتتح نادى 6 أكتوبر ببئر العبد (صور)

الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى مستهل زيارته الميدانية التى يقوم بها اليوم لمحافظة شمال سيناء، نادى 6 أكتوبر الرياضى برمانة بمنطقة بئر العبد، برفقة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات الوزارة ومجلس إدارة النادى.

يضم النادى مجموعة منوعة من البنية التحتية الرياضية، منها ملعب خماسى وصالات أنشطة ومبنى اجتماعى وقاعة تنس طاولة، وصالة ألعاب قتالية، ومعرض بدوى، وصالة جيم، ويسعى لخدمة أبناء شمال سيناء من الأعضاء بتقديم كل الخدمات الشبابية والرياضية لهم فى ضوء التطور الكبير الذى تشهده المحافظة على مختلف الأوجه.

وأكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام البالغ بملف تطوير البنية التحتية بالمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية ومنها المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى التطور الملموس الذى تشهده مراكز شباب وأندية شمال سيناء بمختلف مدنها فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح الوزير أن نادى 6 أكتوبر برمانة يمثل إضافة جديدة لرصيد المنشآت الرياضية بشمال سيناء، ويحقق العديد من تطلعاتهم من خدمات، مطالبًا مجلس إدارة النادى بالعمل على تكثيف البرامج والأنشطة بالنادى، والمحافظة على ما وصلت إليه البنية التحتية الشبابية والرياضية به من مستوى متطور.

رافق وزير الشباب والرياضة، خلال افتتاحه نادى رمانة، كل من اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، وبعض من رموز وقيادات القبائل العربية، وعدد من نواب البرلمان ومجلس الشيوخ عن المحافظة، ومجموعة من قيادات الوزارة منهم الدكتورة سونيا عبدالوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور أشرف البجرمى، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت، واللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والدكتور محمد عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وإيهاب حسن عبدالوهاب، مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

بشمال سيناء وزير الشباب والرياضة جميع محافظات الجمهورية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاحه لنادى رمانه

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