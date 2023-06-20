الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد.. "تل المسخوطة وقناة الفراعنة" في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

ينظم مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، محاضرة تحت عنوان "تل المسخوطة وقناة الفراعنة" تلقيها الدكتورة جوسبينا كابريوتي، الباحثة بمعهد علوم الآثار، بالمجلس القومي للبحوث بإيطاليا، باللغة الإنجليزية.

ومن المقرر أن تعقد المحاضرة في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023، بقاعة الوفود، قاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

- موقع تل المسخوطة

"تل المسخوطة" هو موقع أثري في الجزء الشرقي من وادي طميلات (شرق الدلتا، حوالي 15 كم غرب الإسماعيلية)، يرجع لعصر الفراعنة والهكسوس، وكان قد تم التنقيب فيه لعدة سنوات من قبل البعثة الأثرية الإيطالية التابعة لمعهد علوم التراث (ISPC) التابع للمجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

تل المسخوطة، التي تم تحديدها في مدينة تجيكو القديمة وتقع على مقربة من قناة السويس، وهي تعتبر مدينة قديمة تدين بأهميتها لموقعها على طول وادي طميلات على أقصى الحدود الشمالية الشرقية لمصر، على طول أحد أهم الطرق نحو بلاد الشام. علاوة على ذلك، في العصور القديمة، تم حفر قناة صالحة للملاحة - تسمى قناة الفراعنة - على طول وادي طميلات.

جدير بالذكر أنه خلال بعثة التنقيب الأخيرة، تم العثور على منحدر كبير (تم تحديده حتى الآن بمساحة عرض حوالي 15 مترًا)، ينحدر من الجدار الشمالي للمدينة، ويعتقد أنه مرتبط بوجود ميناء في المنطقة، علاوة على ذلك، تم العثور على كمية كبير من الأمفورات الرومانية.

البحث الأكاديمي القومي للبحوث اللغة الإنجليزية المجلس القومي للبحوث تل المسخوطة قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية مكتبة الاسكندرية قناة السويس

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

تداول امتحان الألمانى لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونى

قادمون من أوروبا.. 8 آلاف سائح يصلون مرسى علم اليوم

تداول امتحان الفرنساوى لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونى

البنك المركزي يربط ودائع بمعدل ثابت بـ75 مليار جنيه اليوم

منظومة سعودية متكاملة لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟