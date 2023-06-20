الأحد.. "تل المسخوطة وقناة الفراعنة" في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، محاضرة تحت عنوان "تل المسخوطة وقناة الفراعنة" تلقيها الدكتورة جوسبينا كابريوتي، الباحثة بمعهد علوم الآثار، بالمجلس القومي للبحوث بإيطاليا، باللغة الإنجليزية.

ومن المقرر أن تعقد المحاضرة في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023، بقاعة الوفود، قاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

- موقع تل المسخوطة

"تل المسخوطة" هو موقع أثري في الجزء الشرقي من وادي طميلات (شرق الدلتا، حوالي 15 كم غرب الإسماعيلية)، يرجع لعصر الفراعنة والهكسوس، وكان قد تم التنقيب فيه لعدة سنوات من قبل البعثة الأثرية الإيطالية التابعة لمعهد علوم التراث (ISPC) التابع للمجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

تل المسخوطة، التي تم تحديدها في مدينة تجيكو القديمة وتقع على مقربة من قناة السويس، وهي تعتبر مدينة قديمة تدين بأهميتها لموقعها على طول وادي طميلات على أقصى الحدود الشمالية الشرقية لمصر، على طول أحد أهم الطرق نحو بلاد الشام. علاوة على ذلك، في العصور القديمة، تم حفر قناة صالحة للملاحة - تسمى قناة الفراعنة - على طول وادي طميلات.

جدير بالذكر أنه خلال بعثة التنقيب الأخيرة، تم العثور على منحدر كبير (تم تحديده حتى الآن بمساحة عرض حوالي 15 مترًا)، ينحدر من الجدار الشمالي للمدينة، ويعتقد أنه مرتبط بوجود ميناء في المنطقة، علاوة على ذلك، تم العثور على كمية كبير من الأمفورات الرومانية.