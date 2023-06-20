آراء طلاب "زهراء حلوان" في سهولة وصعوبة اللغات الأجنبية

حالة من الجدل شهدها محيط مدرسة زهراء حلوان الثانوية بنين التابعة لإدارة المعصرة التعليمية قبل انطلاق امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتي يدرسها طلاب الثانوية العامة بشكل اختياري.

ويقوم الطلاب بدراسة لغة ثانية خلال مراحلهم التعليمية والتي تكون بالاختيار خلال المرحلة الثانوية، فيؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم امتحانات باللغة الألمانية والإيطالية والفرنسية، وذلك ما تسبب في حالة الجدل حول الأصعب والأسهل بينها.

“الألماني من أسهل اللغات التي يمكن دراستها وإتقانها”، في رأي عبدالرحمن علي.

ورأى مروان أحمد أن الإيطالي لغة صعبة وثقيلة.