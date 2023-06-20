الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على مسجل خطر بحوزته 600 طربة فى الإسماعيلية

حشيش
حشيش

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط مسجل خطر بحوزته 600 طربة حشيش، في نطاق مركز أبوصوير، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان قد تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بضبط مخزن للمواد المخدرة وبداخله كمية كبيرة من الحشيش بدائرة مركز أبوصوير، وبداخل المخزن 600 طربة حشيش، ونجاح القوات في ضبط المتهم.

وكشفت التحريات، أن المتهم كان ينوي بيعها في عيد الأضحى المبارك، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة التي قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.

أجهزة البحث الجنائى الأضحي المبارك اللواء محمود عاشور بمديرية أمن الإسماعيلية عيد الأضحى المبارك مدير أمن الاسماعيلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية

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