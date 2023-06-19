الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير: مقترح المنطقة الصناعية الروسية الإماراتية بمصر يسهم في توفير فرص عمل

الدكتور كريم عادل
الدكتور كريم عادل

قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الآثار الايجابية تتمثل في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين في مصر.


وأضاف في تصريحات لـ الدستور، أنه من الآثار الإيجابية العمل علي توطين الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.


وأشار إلى أنه المنطقة الصناعية الروسية الإماراتية المصرية في مصر ستسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ما يعمل على زيادة النمو الاقتصادي في مصر.

 

يذكر أن تصدر المشروع الاقتصادي الروسي في مصر محركات البحث خلال الساعات الماضية لمعرفة تفاصيل المشروع، الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واقترح الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد أن يكون ثلاثيا بين مصر وسويا والإمارات.

الاستثمارات الأجنبية الاقتصادية لقناة السويس الاقتصادي الدولي التعاون الثلاثى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشيخ محمد بن زايد بطرسبورج الاقتصادي الدولي

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