خبير: مقترح المنطقة الصناعية الروسية الإماراتية بمصر يسهم في توفير فرص عمل

قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الآثار الايجابية تتمثل في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين في مصر.



وأضاف في تصريحات لـ الدستور، أنه من الآثار الإيجابية العمل علي توطين الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.



وأشار إلى أنه المنطقة الصناعية الروسية الإماراتية المصرية في مصر ستسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ما يعمل على زيادة النمو الاقتصادي في مصر.

يذكر أن تصدر المشروع الاقتصادي الروسي في مصر محركات البحث خلال الساعات الماضية لمعرفة تفاصيل المشروع، الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واقترح الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد أن يكون ثلاثيا بين مصر وسويا والإمارات.