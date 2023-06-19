الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على جمعة: "الشعراوى" حذر الناس من خطر الإخوان

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإخوان ادعوا كذبَا أن الشيخ محمد متولي الشعراوي منهم، وكتبوا ذلك في موسوعاتهم، لكنه عرفهم على حقيقتهم، وحذر ابنه سامي من الانضمام إليهم.

وأضاف جمعة خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "الشيخ محمد متولي الشعراوى، حذر ابنه سامي من الانضمام للجماعة الإرهابية، لأنهم لا يسمعون إلا حناجرهم وهي كلمات قالها الشعراوي في حواره بصحيفة المصور".

ولفت علي جمعة، إلى أن الإخوان بعد أن كفروه، كتبوا فى موسوعاتهم إنه من الإخوان، مردفًا: "يعنى حاجة مقززة، لكن الحمد لله الشيخ الشعراوى عرف حقيقتهم وحذر الناس من خطرهم، وكان متفاعلا مع كل ما يتم في البلد".

 كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

الشعراوي الإخوان على جمعة الناس الشيخ متولي الشعراوي

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