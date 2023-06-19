الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الإسماعيلية" يتفقد قافلة عرب أبو قاسم الطبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تفقد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، القافلة الطبية العلاجية متعددة التخصصات، الأهالي منطقة عرب أبوقاسم قرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين، في يومها الأول، بناء على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

ورافق وكيل الوزارة، خلال جولته الدكتورة ريم مصطفي مساعد مدير المديرية، والدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية، والدكتورة بثينة بركات مديرة إدارة القوافل بمديرية الصحة.


ومن جانبه أكد أن القافلة تنظمها وزارة الصحة والسكان والتي تُعنى بالاهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر احتياجا، وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة وكذلك الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية والتثقيف الصحي.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن فعاليات القافلة على مدار يومين 19، 20 يونيه الجارى وتشمل عيادات الباطنه، وجراحة، والأطفال، ومسالك والنساء، وتنظيم الأسرة، ضغط وسكر كما تتضمن أشعة ومعامل للدم والطفيليات.


وأضاف أنه القافلة الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية تضم أكثر من 80 صنف دوائي مجانى، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات الإسماعيلية، مضيفا أنه تم اختيار منطقة عرب أبو قاسم،  بقرية أم عزام نظراً للكثافة السكانية الكبيرة، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعي القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها.

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