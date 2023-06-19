الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إلهام شاهين من تونس: "أعتز بفيلم سوق المتعة وأنا مالياش كبير"

الهام شاهين
الهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها ممتنة لتكريمها من مهرجان جربة للسينما العربية في دورته الثانية بتونس، وأنها تحب أن تدعم المهرجانات الوليدة التي تبدأ، مؤكدة أن الجمهور العربي غير معتاد على حضور الندوات وأفلام المهرجانات السينمائية، بسبب عدم إدراكهم الجيد لمفهوم السينما وأنها واجهت صعوبات عديدة حينما أسست مهرجان أسوان لسينما المرأة إذ أنها قامت بدعوة الفنانين، وعملت على دعم المهرجان والجمهور لحضور الفعاليات، مشيدة بدور مديرة المهرجان عبلة الأسود، التي تراها محبة للسينما، وتعمل بكل جهد من أجل إعلاء شأن السينما العربية ودور بلدها تونس.

أضافت إلهام، خلال مهرجان جربة للسينما العربية: "مشكلتي اني أتقمص الشخصية بشكل مبالغ فيه ويؤثر في حياتي الشخصية بسبب الاندماج، وأرى أن الاندماج الزائد للفنان ليس صحيا وأكثر الأوقات التي قمت بزيارة الأطباء فيها كان بسبب الاندماج والتأثر بتقمص الشخصيات، وأعتز بفيلمي "يادنيا ياغرامي" وفيلمي "سوق المتعة" وأعتبرهما من أقرب الأفلام إلى قلبي لأن به رسالة جريئة ومهمة وأيضًا أحب القضية التي ناقشتها في فيلم "واحد صفر"، وأحب تقديم القضايا المختلفة والمثيرة للجدل.

وعن غياب نجوم جيلها عن الساحة الفنية قالت إلهام: "هناك استبعاد غير معلن لعدد كبير من جيلنا لأسباب غير معلنة وأنا أتصور أن الذي يرفض هذا الجيل هو شخص غير فاهم، ولايقدر قيمة الكاتب أو المخرج أو الممثل بل لا يقدر قيمة الأشخاص والفنانين وصناع التنوير وأن المخرج القوي أو قائد العمل القوي الواثق في نفسه لا يقوم بالصياح خلال التصوير أو صنع حالة من التوتر؛ بسبب صوته العالي، فأنا أحب المخرج مجدي أحمد على وعمر عبدالعزيز في اللوكيشن وخلال أجواء التصوير".

وعن أحلامها الفنية قالت: "كانت أمنية حياتي أن أقوم بتجسيد شخصية حتشبسوت أول حاكمة مصرية في التاريخ وكنت قد اتفقت على عمله كمسلسل وفيلم مع النجم الراحل يوسف شاهين، لكن كان شاهين منشغل في تصوير فيلم "هىّ فوضى" وعندما انتهى منه توفاه الله ولم نستطع عمل الفيلم، والآن لم أقم بعمله لأن حتشبسوت كانت صغيرة ووقت هذا العمل قد فات وأنا محظوظة أن ربنا خلقني فنانة، لأنها مش وظيفتي إنما أنا بحب الفن، وعشت حياة شخصيات عديدة جدا، بل عشت أكثر 101 شخصية في حياتي أنا بحب الفن، وهو ليس وظيفة ولكنه عشق وحب للسينما، لكن أحب أعمل شخصيات بعيدة عني وليست شبهي لأني أحب أن أعيش حيوات أخرى بمشاكلها وطريقتها وملابسها وتعبيراتها.

وعن أعمالها القادمة قالت شاهين "أقوم بتحضير فيلم جديد باسم "بنات صبرة" ويدور حول إجبار زواج القاصرات وعن ختان البنات، وسأظل داعمة للمرأة وأحثها على القوة وأرى أن المرأة القوية هي التي تعتمد على نفسها اقتصاديا، قبل توعية البنات الصغيرة أن اوعي الأهل بخطورة الجهل، ولدى أيضًا فيلم بعنوان "فيتو".

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مهرجان جربة جربة للسينما العربية إلهام شاهين الفنانة الهام شاهين مجدي أحمد علي وعمر عبد العزيز امير شاهين

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