"ثقافة الشيوخ" توافق على اقتراح نائب التنسيقية بتفعيل دور معرض الكتاب فى الترويج للسياحة الثقافية

وافقت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمود مسلم، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل دور معرض الكتاب لما له من أهمية تاريخية خاصة، ما يحتويه من تنوع فريد يجعله متميزا عن غيره، في الترويج للسياحة الثقافية.



وقال النائب عمرو عزت، إن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب شهدت إقبالا غير مسبوق لحضور فعاليات المهرجان الثقافي والفكري الذي يشارك في أنشطته 1074 ناشر يمثلون 53 دولة بما يؤكد علي حالة الوعي الثقافي لدي المصريين حيث شهد يوم الخميس 2 فبراير 2023 - كنموذج - دخول 298,445 زائر وبإجمالي مشاركة خلال الأيام الماضية ) 1,840,115) زائر في حالة للتفاعل والنجاح تثبت أهمية الرهان علي الوعي المجتمعي والاهتمام بالثقافة التي تمثل أحد أهم أذرع القوة الناعمة للدولة المصرية.



وأضاف عمرو عزت أن نجاح المعرض يعزز اتخاذ وزارة الثقافة لخطوات فاعلة لاعتماد إستراتيجية وطنية للترويج للسياحة الثقافية في مواسم معرض الكتاب واجتذاب جمهور متنوع من مختلف دول العالم للمشاركة في فعاليات المعرض وأنشطته وترسيخ الصورة الثقافية للقاهرة كعاصمة للفكر والثقافة.



وتابع "عزت" أن معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يحتفل هذا العام بدورته ( 54) بمشاركة ( 1074 ) ناشر يمثلون ( 53 ) دولة يعد أحد أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط وهو المعرض الذي بدأت فعالياته في عام 1969 حيث كانت القاهرة تحتفل وقتها بعيدها الألفي فقرر وزير الثقافة ثروت عكاشة الاحتفال بالعيد ثقافيًا وعهد إلى الكاتبة والباحثة سهير القلماوي بالإشراف على إقامة أول معرض للكتاب والذي استمرت دوراته المتوالية سنويا حتي أنه في عام ( 2006 ) تم تصنيف المعرض كثاني أكبر معرض ثقافي وفكري للكتاب علي المستوي الدولي بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب مع تجاوز عدد زواره مليوني زائر سنويا وانتقاله من الحالة المركزية لتقام دورات فرعية تابعة في العديد من المدن والمحافظات المصرية.



ولفت عمرو عزت إلي أن الدورة الحالية التي تمتد من 25 يناير 2023 وحتي 6 فبراير 2023 تحت شعار ( علي اسم مصر معا ( نقرأ - نفكر - نبدع ) والتي تعد أول دورة تشهد رفع مطلق للقيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بالتجمع البشري بعد جائحة " كوفيد 19".



ونوه النائب عمرو عزت، إلي أن المعرض شهد حالة من الإقبال الجماهيري الهائل من مختلف المحافظات والأعمار وصلت حتي اليوم الثامن من الدورة الحالية إلي ( 1,840,115 ) زائر بما انعكس بوضوح علي نسب مبيعات الناشرين المصريين والعرب والأجانب بما يؤكد أن الجمهور المصري بكافة فئاته كان وسيظل دائما نموذجا يحتذي به في إيمانه بقيمة المعرفة ودورها في نهضة الشعوب والبلدان.



وطالب البرلماني، بقيام وزارة الثقافة - باعتبارها جهة التنفيذ والإشراف علي المعرض الدولي وفعالياته المختلفة - وبالتنسيق وتكثيف الجهود مع الوزارات المختلفة بوضع إستراتيجية وطنية لتسويق المعرض دوليا والترويج للسياحة الثقافية والفكرية في مواسم انعقاده كجزء من صناعة التأثير والقوة الناعمة للدولة الوطنية وتحديد الأدوار المختلفة لكافة الجهات والهيئات في تنفيذها وتحقيق مردودها العام .