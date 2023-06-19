وزير الخارجية السعودى: نسعى لإنهاء الأزمة السودانية سلميًا

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، التزام المملكة العربية السعودية بدعم الحل السياسي للأزمة السودانية، لافتًا إلى أن الشعب السوداني يتطلع إلى دعم عاجل لمواجهة التحديات.

وأشار خلال كلمته، في مؤتمر تنسيق الاستجابة الإنسانية للسودان، إلى أن المملكة تواصل مساعيها لحل الأزمة السودانية سلميًا، منوهًا إلى أن المملكة استضافت أطراف النزاع في جدة لحثهم على خفض مستوى التصعيد.

وأردف: "نأمل في نجاح إيصال المساعدات للمحتاجين في السودان"، لافتًا إلى أن مركز الملك سلمان خصص 100 مليون دولار للدعم الإنساني بالسودان، كما تم تخصيص مركز في جدة لتحويل المساعدات الإنسانية للسودان.