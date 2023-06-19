الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رئيس الأوبرا يكشف أهمية التعاون مع الشركة "المتحدة" فى بث الفعاليات الفنية

مؤتمر الاساتذة
مؤتمر الاساتذة

وجه الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على جهدها الكبير في التعاون مع دار الأوبرا المصرية في نقل بث حي للفعاليات الفنية.

 

وقال خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا للإعلان عن تفاصيل مشروع "الأساتذة" للنجم مدحت صالح، إن دور الشركة المتحدة مهم جدًا في تكملة نجاح الحفلات التي تقيمها دار الأوبرا خاصة وأن القنوات التابعة لها لديها مشاهدات عالية، وهذا يكون في غاية الأهمية للوصول إلى أكبر قطاع من الجمهور أكثر من أهمية حضور الجمهور للحفل ذاته.

 

وتابع أن دار الأوبرا لديها اهتمام كبير، ومهتمون بأن التعاون يكون مستمرًا بيننا وبين الشركة المتحدة لإيصال التجارب الفنية الحقيقية للجمهور.

 

ومن جانبه وجه النجم مدحت صالح التحية للشركة المتحدة، مؤكدًا دورها القوي في نجاح فعاليات دار الأوبرا، كما وجه الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا الدكتورة نيفين الكيلان الدكتورة نيفين الكيلاني النجم مدحت صالح المتحدة للخدمات الإعلامية

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

مرتضى منصور يعلق على حكم عزله من رئاسة الزمالك

مفاجأة.. وزير الرياضة لم يُصدر قرارًا بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

مرتضى منصور: اللائحة الاسترشادية تمنع عزل رئيس النادى

حجز طعن "قضايا الدولة" على قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك لـ8 يوليو

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل حدود مدينة الشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين