رئيس الأوبرا يكشف أهمية التعاون مع الشركة "المتحدة" فى بث الفعاليات الفنية

وجه الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على جهدها الكبير في التعاون مع دار الأوبرا المصرية في نقل بث حي للفعاليات الفنية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا للإعلان عن تفاصيل مشروع "الأساتذة" للنجم مدحت صالح، إن دور الشركة المتحدة مهم جدًا في تكملة نجاح الحفلات التي تقيمها دار الأوبرا خاصة وأن القنوات التابعة لها لديها مشاهدات عالية، وهذا يكون في غاية الأهمية للوصول إلى أكبر قطاع من الجمهور أكثر من أهمية حضور الجمهور للحفل ذاته.

وتابع أن دار الأوبرا لديها اهتمام كبير، ومهتمون بأن التعاون يكون مستمرًا بيننا وبين الشركة المتحدة لإيصال التجارب الفنية الحقيقية للجمهور.

ومن جانبه وجه النجم مدحت صالح التحية للشركة المتحدة، مؤكدًا دورها القوي في نجاح فعاليات دار الأوبرا، كما وجه الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.