الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

استعداداً لعيد الأضحى.. بيت الزكاة يسدد ديون 25 غارماً وغارمة

بيت الزكاة
بيت الزكاة

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري إتمام إجراءات تسديد ديون 25 غارماً وغارمة خلال شهر يونيو الجاري ممن صدرت ضدهم أحكام بالحبس أو اوقعتهم ظروفهم في قبضة الديون التي لم يتمكنوا من تسديدها.

وأكد بيت الزكاة أنه بانتهاء الإجراءات القانونية سيتمكن الغارمون من قضاء عيد الأضحى في بيوتهم ووسط عائلاتهم وأبنائهم، دونما تهديد بالحبس أو الملاحقة القانونية.

وأشار في بيان له إلى أن هؤلاء الغارمين تقدموا لبيت الزكاة والصدقات المصري؛ لمساعدتهم في تسديد ديونهم المطلوبة عليهم، وعلى الفور فحصت إدارة الشؤون القانونية بالبيت تلك الطلبات واتجه فريق البحث القانوني إلى العناوين المسجلة؛ لاستيفاء الأوراق المطلوبة والاستعلام عن الحالة وكتابة التقرير النهائي.

ساهم بيت الزكاة والصدقات المصري منذ انطلاق برنامج «الغارمين» في سداد ديون 8000 غارم وغارمه ممن تعرضوا لإجراءات قانونية سواء بالحبس أو التهديد به ، بالاضافة إلى تسديد ديون متأخرة لمرافق الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى وايجارات المساكن فضلا عن مصروفات المدارس.

ويقدم بيت الزكاة تلك الخدمة في صورة مساعدات مباشرة نقدية لدفع وسداد قيمة المديونية على الأفراد الغارمين وممن استدانوا أو اقترضوا لقضاء حوائجهم، وعينية ونقدية لأسر السجناء وأبناءهم، متمثلة في دفع مصروفات دراسية، فواتير المرافق ( كهرباء – غاز)، دفع قيمة مواصلات الأبناء وانتقالاتهم، أو شراء الزى المدرسي، وذلك وفقا لإيصالات واثبات ورقى قانونى، وكذلك من لم يستطع تلقى ذات الخدمة (من المؤسسات الخيرية الاخرى) أو توافر تلك الخدمة بذات الجهات مع تعذر تقديمها أو جزء منها.

ويحرص بيت الزكاة والصدقات المصري على صرف أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية؛ إعمالًا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

بيت الزكاة والصدقات المصري عيد الأضحى قضاء عيد الأضحى الغارمين لبيت الزكاة والصدقات المصري

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يعلق على حكم عزله من رئاسة الزمالك

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

إصابة 4 سيدات صدمتهن سيارة داخل محل تجارى بأسيوط

السحر الفرعونى.. كيف حافظ المصريون القدماء على توهج بشرتهم وأجسادهم القوية؟

توفر 20 ألف فرصة عمل.. تفاصيل المنطقة اللوجستية في كفر الشيخ

الإعدام لقاتل زوجته بعد 48 ساعة من حفل الزفاف فى طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين

إصابة 6 جنود إسرائيليين بسبب تفجير آلية عسكرية بمخيم جنين