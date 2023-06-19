استعداداً لعيد الأضحى.. بيت الزكاة يسدد ديون 25 غارماً وغارمة

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري إتمام إجراءات تسديد ديون 25 غارماً وغارمة خلال شهر يونيو الجاري ممن صدرت ضدهم أحكام بالحبس أو اوقعتهم ظروفهم في قبضة الديون التي لم يتمكنوا من تسديدها.

وأكد بيت الزكاة أنه بانتهاء الإجراءات القانونية سيتمكن الغارمون من قضاء عيد الأضحى في بيوتهم ووسط عائلاتهم وأبنائهم، دونما تهديد بالحبس أو الملاحقة القانونية.

وأشار في بيان له إلى أن هؤلاء الغارمين تقدموا لبيت الزكاة والصدقات المصري؛ لمساعدتهم في تسديد ديونهم المطلوبة عليهم، وعلى الفور فحصت إدارة الشؤون القانونية بالبيت تلك الطلبات واتجه فريق البحث القانوني إلى العناوين المسجلة؛ لاستيفاء الأوراق المطلوبة والاستعلام عن الحالة وكتابة التقرير النهائي.

ساهم بيت الزكاة والصدقات المصري منذ انطلاق برنامج «الغارمين» في سداد ديون 8000 غارم وغارمه ممن تعرضوا لإجراءات قانونية سواء بالحبس أو التهديد به ، بالاضافة إلى تسديد ديون متأخرة لمرافق الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى وايجارات المساكن فضلا عن مصروفات المدارس.

ويقدم بيت الزكاة تلك الخدمة في صورة مساعدات مباشرة نقدية لدفع وسداد قيمة المديونية على الأفراد الغارمين وممن استدانوا أو اقترضوا لقضاء حوائجهم، وعينية ونقدية لأسر السجناء وأبناءهم، متمثلة في دفع مصروفات دراسية، فواتير المرافق ( كهرباء – غاز)، دفع قيمة مواصلات الأبناء وانتقالاتهم، أو شراء الزى المدرسي، وذلك وفقا لإيصالات واثبات ورقى قانونى، وكذلك من لم يستطع تلقى ذات الخدمة (من المؤسسات الخيرية الاخرى) أو توافر تلك الخدمة بذات الجهات مع تعذر تقديمها أو جزء منها.

ويحرص بيت الزكاة والصدقات المصري على صرف أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية؛ إعمالًا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].